Freispruch für UBS-Trader im Gold-Manipulationsskandal

Ein ehemaliger Trader der Schweizer Großbank UBS, der wegen versuchter Preismanipulation am Terminmarkt angeklagt war, wurde in dieser Woche von einem US-Gericht für nicht schuldig befunden. Dies berichtete Bloomberg Dem 54-jährigen Trader war vorgeworfen worden, die Edelmetallkurse im Futures-Handel mit Hilfe von Spoofing beeinflusst zu haben. Bei dieser Taktik, die in den USA seit 2010 verboten ist, werden ungewöhnlich hohe Kauf- oder Verkaufsorders am Markt platziert und kurz vor der Ausführung wieder zurückgezogen. Dies beeinflusst das Verhalten der anderen Marktteilnehmer und führt zu Kursbewegungen, die der Spoofer zu seinem Vorteil nutzen kann.Dem früheren Mitarbeiter hätte bei einem Schuldspruch eine Haftstrafe von bis zu 25 Jahren gedroht.Das Justizministerium hatte während der Verhandlung argumentiert, dass zweifelhafte Praktiken beim Edelmetall-Trading der UBS gang und gäbe seien. Der Trader habe über fünf Jahre eine "weltumspannende" Verschwörung "immensen Ausmaßes" geleitet, sagte der Staatsanwalt Robert Zink den Juroren bei seinem Schlussplädoyer.Die Jury zeigte sich offenbar unbeeindruckt von statistischen Belegen und den Aussagen von zwei weiteren ehemaligen Tradern der UBS, die in dem Prozess als Zeugen auftraten und angaben, dass Spoofing gängige Praxis war. Es handelte sich bei dem Urteil um den ersten Freispruch in einem Spoofing-Fall seit dem Verbot.© Redaktion GoldSeiten.de