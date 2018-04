Wird die Angst an die Märkte zurückkehren? - Peter Hug

In einem Interview sprach Daniela Cambone von Kitco News mit Peter Hug von Kitco Metals. Anders als einige Investoren, die glauben, dass Gold seine Chance auf eine Rally verpasst habe, ist Hug der Meinung, dass die derzeitigen Entwicklungen auf die sich lösenden Spannung in Korea und ein Treffen der beiden Staatsführer zurückzuführen sei.Dies wiederum habe einen Teil der Angst aus den Märkten genommen, was eher negativ für Gold ist. Des Weiteren nennt er zwei Hauptgründe, warum sich das gelbe Edelmetall auf einem relativ niedrigen Niveau befindet. Dies sei zum einen der höhere US-Dollarkurs und zum anderen die Tatsache, dass Gold zum vierten Mal dieses Jahr nicht in der Lage war über die Widerstandslinie von 1.360 Dollar je Unze auszubrechen.Hug fügt hinzu, dass er derzeit positiv gegenüber Silber sei. Seiner Meinung nach könnten sich Händler absichern, indem sie Silber Longpositionen und Gold Shortpositionen einnehmen würden. Und sollte das graue Edelmetall endlich einen Aufwärtstrend erleben, so würde es das tun, was es schon immer getan hat: Gold übertreffen.© Redaktion GoldSeiten.de