Kanada ohne Gold, aber mit Schuldenberg

Wie Zerohedge berichtet, verkaufte Kanada 2016 seine Goldreserven vollständig. Im Jahr 1999 gab es schon einmal eine Zentralbank, die etwas derartiges unternommen hat. Das Vereinigte Königreich verkaufte damals die Hälfte seiner Goldreserven im Wert von etwa 6,5 Milliarden Dollar zu einem Preis von 282,40 Dollar je Unze. Jedoch stieg der Goldpreis in den folgenden Jahren, sodass Großbritannien bis 2007 Verluste von mehr als 2 Milliarden Dollar zu verzeichnen hatte.Laut Kanadas Chefökonom im Finanzministerium Morneau waren die Gründe für den Verkauf die Kosten, die mit der Aufbewahrung des Goldes verbunden waren und die Tatsache, dass Gold keine Renditen abwirft. Dies erscheint ein wenig unlogisch, wenn man bedenkt, dass sich der Goldpreis von 35,00 Dollar je Unze im Jahr 1967 auf heutige 1.300 Dollar je gesteigert hat.Zentralbanken sind seit 2010 die Hauptkäufer des gelben Edelmetalls, doch gesellt sich Kanada jetzt zu Entwicklungsländern wie Angola, Belize und Tonga, die keinerlei Goldreserven besitzen. Auf den Verkauf der Goldreserven folgte dann ein Anstieg Kanadas Staatsschulden, die als historischer Meilenstein die 1-Billionen-Dollar-Marke geknackt haben.Das Land befindet sich aktuell in keiner guten finanziellen Position und jede Veränderung der Weltwirtschaft könnte Kanada in eine gefährlichen Situation bringen. Jedoch bleibt die Wirtschaft des Landes weiterhin ein Rätsel für viele. Während andere Länder ihre Goldreserven ausbauen, verkauft Kanada und während andere Nationen ihre Schulden abbauen möchten, scheint Kanada die Lösung in noch mehr Schulden zu sehen.Der Goldbesitz war schon immer ein Zeichen der Autorität. Kanada hingegen scheint einen Weg als Einzelgänger zu verfolgen, der vielleicht mit einem Crash enden wird.© Redaktion GoldSeiten.de