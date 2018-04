Altiplano Minerals: Zügige Fortschritte in historischen Kupfer-Gold-Mine Farellon

EDMONTON, 27. April 2018 - Altiplano Minerals Ltd. (TSX-V: APN) (OTCQB: ALTPF) (FWB: 9AJ1) (APN oder das Unternehmen) freut sich, über die Fortschritte bei seiner Exploration der historischen Kupfer-Gold-Mine Farellon (Farellon) in der Nähe von La Serena (Chile) zu berichten, wobei sich auf eine Wende hin zur Identifizierung neuer mineralisierter Erzgänge vollziehtCEO John Williamson sagte: Das Unternehmen geht davon aus, dass unser Massenprobenahmeprogramm im Umfang von 5.000 Tonnen bei Farellon in der zweiten Maiwoche abgeschlossen sein wird, also nach insgesamt 7 Wochen im Vergleich zu den 12 Wochen, die wir für unser erstes Probenahmeprogramm im Umfang von 2.000 Tonnen benötigten. Wir haben unsere Produktivität dargestellt (siehe Abbildung 1 weiter unten), wobei eine beschleunigte Betriebsleistung deutlich wird. Wir sind bestrebt, unsere Kapazität bis zur Gewinnung von bis zu 5.000 Tonnen pro Monat kontinuierlich zu steigern, während wir die Verwässerung und den Gehalt so steuern, dass wir unser Ziel von 2 % Cu erreichen. Wir werden nun unser Explorationsprogramm auf verschiedene Sohlen und auf Ausläufer des Erzgangsystems Farellon ausweiten, um unsere abgeleiteten Mineralressourcen hochzustufen.Abbildung 1 - Produktivität bei Farellonhttp://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43215/APN release April 27 Final_DEPrcom.001.pngZwischen 18. und 31. März (Wochen 12-13 in Abbildung 1 oben) wurde die Gewinnung von mineralisiertem Erzgangmaterial bei Farellon ausgesetzt, um einen Fluchtweg auf der 235-M-Sohle fertigzustellen, und das für die untertägige Exploration zuständige Team von APN arbeitete an der Beseitigung von Haldenmaterial für eine bessere Belüftung und einen besseren Zugang. Darüber hinaus hat das Team in dieser Zeit Gerätschaften hinzugenommen, um eine bessere Betriebstätigkeit zu ermöglichen, was sich deutlich in der gestiegenen Produktivität in den letzten 3 Wochen widerspiegelt.Das Unternehmen hat im Rahmen seines laufenden 5.000-Tonnen-Massenprobenahmeprogramms bei Farellon insgesamt 3.745 Tonnen mineralisiertes Material entnommen. Davon wurden 2.858 Tonnen aus der 395-M-Sohle und 887 Tonnen aus den erschlossenen 33,9 Metern auf der neuen 401,5-M-Zwischensohle gewonnen. Bis dato wurden 2.206 Tonnen dieses Materials für die Verarbeitung durch einen Auftragnehmer ausgeliefert, die noch im Gange ist. Die Ergebnisse der Verarbeitung werden ermittelt und zu gegebener Zeit gemeldet.Osbaldo Zamora Vega, P.Geol., Vice-President Exploration von Altiplano, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Altiplano Minerals Ltd. (APN: TSXV) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das auf die Evaluierung und den Erwerb von Projekten mit großem Ausbaupotenzial - von der Entdeckung bis hin zum Endstadium der Produktion - in Kanada und auch anderen Ländern spezialisiert ist. Die Unternehmensführung hat bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie Chancen nutzen, Herausforderungen erfolgreich bewältigen und Wertschöpfung für das Unternehmen generieren kann. Nähere Einzelheiten zu Altiplano finden Sie auf der Webseite www.altiplanominerals.com.FÜR DAS BOARDJohn Williamson e.h.President und CEOJeremy Yaseniuk, Directorjeremyy@altiplanominerals.comTel: (604) 773-1467Altiplano Minerals Ltd.210 - 8429 24th StreetEdmonton, Alberta, T6P1L3APN: TSXV; ALTPF: OTCQB; 9AJ1: FWBDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf Explorationsbohrungen, Abbauaktivitäten und andere vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten in Bezug auf den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Rechtsansprüche, Verzögerungen aufgrund mangelnder Kooperation Dritter, Änderungen in der Regierungspolitik hinsichtlich der Exploration und Förderung von Rohstoffen, sowie die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Anleger, die nähere Informationen zum Unternehmen wünschen, werden auf die laufende Berichterstattung des Unternehmens unter www.sedar.com verwiesen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!