Seltene Münzen im Wert von Millionen Dollar

Wie Kitco News letzte Woche berichtete, kann manchmal praktisch sein, mehr als nur einen Experten anzuhören. Denn es stellte sich heraus, dass eine angeblich gefälschte Goldmünze aus dem Jahr 1854 echt und mehrere Millionen Dollar wert war.Ursprünglich hielt der Besitzer aus Neu-England die Münze mit 5 Dollar Nennwert, die damals von der San Francisco Mint während des Goldrausches geprägt worden sein soll, für eine Fälschung. Jeder Händler bestätigte ihm, dass diese Münze nicht echt sei, bis das weltweit größte Unternehmen für die Authentifizierung von seltenen Münzen, die Numimastic Guaranty Corporation (NGC) in Sarasota, Florida, bestätigte, dass die Münze echt sei. "Es ist als würde man einen Original-Picasso bei einem Flohmarkt finden. Es ist eine einmalige Entdeckung," so Mark Salzberg, der Vorsitzende der NGC in einer Pressemitteilung.Insgesamt gibt es heutzutage, inklusive dieser Münze, nur noch vier Exemplare. Eines von ihnen befindet sich im Smithsonian Museum in Washington, D.C., ein weiteres im Besitz einer texanischen Familie und das dritte ist seit einem Diebstahl 1967 nicht mehr aufzufinden.© Redaktion GoldSeiten.de