World Gold Council: "Der weltweite Goldmarkt hat sich von West nach Ost verlagert."

Auf der News-Webseite China Daily hieß es, dass der CEO des World Gold Councils, Aram Shishmanian, in einem Forum am 19. April schrieb, dass sich der weltweite Goldmarkt, angeführt von China, immer mehr vom Westen zum Osten verlagert.Ebenso meinte er auf dem Global Gold Market Summit 2018 in Xiamen, dass China mit dem Ausbau dieser Position die Führung in der Goldwelt übernimmt. Die Goldbranche des Landes sei vor 20 Jahren noch relativ klein gewesen und China hätte nun eine "spektakuläre Wandlung" durchgemacht. Anders als bei anderen Ländern würde die chinesische Industrie alle Aspekte des Goldmarktes abdecken.Über die Jahre hinweg habe das Land seine gut koordinierten und ordentlichen Marktoperationen verbessert, die Arten der Operationen diversifiziert, den Marktzugang erweitert, Liquidität verbessert und das Preisbildungspotential gefördert.Im Angesicht weltweiter Herausforderungen jedoch stellte Shishmanian drei fundamentale Fragen: Wie kann man Chinas inländischen Goldmarkt weiter stärken? Wie können sich Chinas Handelspartner vorbereiten und an der weltweiten Integration teilnehmen? Wie kann der Goldmarkt die Globalisierung des Yuan unterstützen?© Redaktion GoldSeiten.de