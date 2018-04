Phil Streible: Goldrückgang auf 1.312 Dollar, Silber-Breakout überfällig

In einem Interview mit Daniela Cambone von Kitco News meinte Phil Streible, Marktanalyst bei RJO Futures, dass die Goldpreise aufgrund steigender Renditen und dem stärkeren US-Dollar höchstwahrscheinlich weiterhin fallen werden. Konkret erwartet er einen Rückgang auf etwa 1.312 Dollar.Die aktuelle Situation bezüglich steigender Zinsen löst Nervosität an den Edelmetallmärkten aus. Streible erwartet im Juni ebenfalls eine weitere Zinssteigerung der Federal Reserve und spricht davon, dass Gold- und Silberhändler deshalb derzeit stark liquidieren würden - vor allem auf dem Silbermarkt. Das wiederum führte zu einer leichten Abnahme des Gold-Silber-Verhältnisses.Bezüglich des grauen Edelmetalls ist er der Meinung, dass eine Preissteigerung früher oder später ausgelöst werden wird - nur die Art des Auslösers sei fraglich. Er meint, dass der Silbermarkt den Märkten ähnelt, die für lange Zeit vollkommen still blieben, doch nach einem bestimmten Katalysator nach oben ausbrechen. Was dieser Katalysator im Falle des Silbers jedoch sein wird, ist fragwürdig.© Redaktion GoldSeiten.de