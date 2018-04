Aurania Resources Ltd. wird eine Telefonkonferenz abhalten

Toronto, 26.4.2018 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (Aurania oder das Unternehmen) wird am Montag den 30. April 2018 um 14 Uhr Zeit der Ostküste eine Telefonkonferenz abhalten, um das Explorationsprogramm des Unternehmens und die bis dato erhaltenen die Ergebnisse zu besprechen.Falls Sie sich daran beteiligen möchten, beziehen Sie sich bitte auf die Einwahlinformation unten und geben das Passwort AURANIA an, wenn von der Vermittlung aufgefordert.Konferenzname An Exploration Update with Aurania ResourcesName des Moderators Derek MacphersonSprecher Dr. Keith Barron, Dr. Richard SpencerDatum und Startzeit 30.04. 2018 14Uhr Zeit der Ostküste (USA & Kanada)EinwählnummernNordamerika: 1-857-600-3024Nordamerika, gebührenfrei (Toronto): 1-416-800-1066Passcode AURANIAAurania ist ein Junior-Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, Akquisition und Exploration von Mineralkonzessionen mit einem besonderen Fokus auf Edelmetallen und Kupfer beschäftigt. Sein Vorzeigeprojekt, das Projekt Lost Cities - Cutucu, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt (jurassischer Metallgürtel) in den östlichen Ausläufern der Anden in Südost-Ecuador.Informationen über Aurania und die technischen Berichte erhalten Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/ auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-Dr. Richard Spencer, President(416) 367-3200richard.spencer@aurania.comCarolyn Muir, Manager, Investor Services(416) 367-3200carolyn.muir@aurania.comIn Europa: Jochen StaigerSwiss Resource Capital AGinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chDie TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!