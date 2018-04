Aurania Resources findet ein neues epithermales Ziel und berichtet Ergebnisse der Bodenproben von Crunchy Hill

Toronto, 26.4.2018 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (Aurania oder das Unternehmen) berichtet, dass die Mannschaften der Erkundungsexploration Blöcke aus Kieselerde entdeckt haben, die ein Indikator eines völlig neuen epithermalen Systems, das Ziel Charip, ca. 50 km (30 Meilen) nördlich des Gebiets Latorre im Projekt Lost Cities - Cutucu (das Projekt) im Südosten von Ecuador sind. Ferner hat das Unternehmen die Bodengeochemieergebnisse erhalten, die das Ziel Crunchy Hill präzisieren und es einen Schritt näher zur Überprüfung durch Bohrungen bringt.Auranias Chairman und CEO, Dr. Keith Barron, sagte: Wir waren von Anfang an überzeugt, dass zusätzlich zu den Goldlagerstätten in Zusammenhang mit den zwei Lost Cities, der Gebirgszug Cutucu mehrere zusätzliche Gold- und Kupferziele beherbergen würde. Unsere Explorationsergebnisse bestätigen dies durch die Identifizierung eines völlig neuen Gebiets, das sich eindeutig von der Gruppe der fünf Ziele unterscheidet, die das Gebiet Latorre umfassen und vom porphyrischen Kupferziel Awacha ist vollständig getrennt. Ferner definieren die Analysenergebnisse der Bodenproben, die auf Crunchy Hill entnommen wurden ein 400m langes Ziel und unsere Teams haben vor Kurzem drusenreiche Kieselerde - ein bekannter Indikator eines epithermalen Gold-Silber-Systems - in einem 1km langen Ausläufer des Systems Crunchy Hill, entdeckt.Chalcedonische Kieselerdeblöcke mit Strukturen, die für moderne Geisir-Plattformen typisch und ein Merkmal eines oberen Teils des epithermal vererzten Systems sind, wurden von den Mannschaften der Erkundungsexploration in einem völlig neuen Teil des Projekts entdeckt. Die Daten der helikoptergestützten geophysikalischen Erkundung in diesem Gebiet definieren verschiedene starke magnetische Signale, die als mögliche Porphyrziele markiert wurden (Abbildung 1). Die Kieselerdeblöcke wurden in Flüssen am Rande der starken magnetischen Signale entdeckt, was ermutigend ist, da epithermale Lagerstätten im Allgemeinen über oder lateral von tief verwurzelten Porphyren liegen. Die Lagerstätte Fruta del Norte (FDN) in Ecuador (von Lundin Gold entwickelt) liegt zum Beispiel zwischen zwei Porphyren und ein Porphyr wurde unter der riesigen Goldlagerstätte Yanacocha im Norden Perus gefunden. Flusssedimentproben aus diesem neuen Zielgebiet wurden zur Analyse geschickt. Die Ergebnisse werden bekant gegeben, sobald sie zur Verfügung stehen.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43223/26042018_DE_Aurania-resources-2018 04 26.001.pngAbbildung 1. a. Luftgestützte magnetische Daten aus dem Zielgebiet Charip nach Aufbereitung. Gebiete mit starkem Magnetismus in warmen Farben und schwacher Magnetismus in kühlen Farben. b. Fein gebänderte chalcedonische Kieselerde mit rostfarbenen oxidierten Eisensulfiden aus dem Zielgebiet Charip.Vor Kurzem wurden die Ergebnisse der Bodenproben erhalten, die über einem regelmäßigen Raster auf dem vor Kurzem entdeckten Zielgebiet Crunchy Hill gesammelt worden waren. Dieses Gebiet wurde durch drusenreiche Kieselerde identifiziert (siehe Pressemitteilung vom 6. April 2018). Die Ergebnisse der Bodenprobenanalyse identifizieren eine Metallanreicherung, die effektiv die Größe und Form dieses Ziels präzisiert. Auf dieser Grundlage könnte das Ziel laut unserer Schätzung ein 400m x 100-200m großes Gebiet abdecken.Die chemischen Analysen zeigen einen Kernbereich, in dem Silber, volatile Elemente (natürlich vorkommendes Arsen, Antimon, Selen und Quecksilber) sowie Nichtedelmetalle (Molybdän und Zink) konzentriert vorkommen (Abbildung 2). Die Verteilung von Mangan, das mit dem Silber und den volatilen Elementen vorkommt, gibt einen wichtigen Hinweis auf den Vererzungstyp, den man auf Crunchy Hill erwarten kann: nur intermediär sulfidierte Epithermalsysteme, FDN ist ein Paradebeispiel dieser, haben Mangan in ihrem Zentrum. Die niedrigen Goldgehalte in den Bodenproben sind einheitlich mit den Strukturen in der Kieselerde, die an der Oberfläche bei Crunchy Hill gefunden wird. Dies deutet an, dass der oberste Teil des Epithermalsystems freigelegt ist. Der obere Teil dieser Systeme ist oft völlig frei von Gold: Zum Vergleich, auf FDN wurde an der Oberfläche kein Gold gefunden, die Gold führende Zone entdeckte man in einer Tiefe von 125m unter der Oberfläche.Basierend auf diesem Erfolg wurde das Raster für die Bodenprobennahme auf Crunchy Hill erweitert, um ein Gebiet westlich abzudecken, in dem drusenreiche Kieselerde entlang eines ca. 1km langen Trends entdeckt wurde, die von kleinen Gängen gebänderter chalcedonischer Kieselerde durchzogen wird.Crunchy Hill ist jetzt eines der Top-Ziele für ein anfängliches Erkundungsbohrprogramm, das später in diesem Jahr geplant ist. Ein Programm, das möglicherweise fünf Bohrungen mit jeweils 300m umfasst und zum Teil auf diesen geochemischen Analysen der Bodenproben basieren würde. Intermediär sulfidierte Epithermalsysteme sind jedoch normalerweise mit reichlich Sulfiden vergesellschaftet, die man durch eine geophysikalische IP-Erkundung (induzierte Polarisation) erkennen kann. Folglich zieht das Unternehmen eine fokussierte IP-Erkundung in Betracht, um die dreidimensionale Form des Ziels Crunchy Hill weiter zu präzisieren. Zur Optimierung der Auswahl der anfänglichen Bohrstellen plant das Team, die Ergebnisse der Bodengeochemie, der Verteilung der in der Kieselerde identifizierten spezifischen Merkmale und sie IP-Ergebnisse zu integrieren.Die Bodenprobennahme hat sich bei der Präzisierung dieser epithermalen Ziele als sehr erfolgreich erwiesen und folglich wird man mit der Bodenprobenentnahme auf anderen Zielen in dem 100 Quadratkilometer großen Gebiet Latorre beginnen, sobald die Bodenprobenentnahme auf dem westlichen Ausläufer des Ziels Crunchy Hill abgeschlossen wurde.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43223/26042018_DE_Aurania-resources-2018 04 26.002.pngAbbildung 2. Ergebnisse der geochemischen Bodenprobenanalyse für Silber, natürlich vorkommendes Arsen, Antimon, Selen und Quecksilber sowie für Molybdän, Zink und Mangan.Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Jean-Paul Pallier, MSc., VP-Exploration bei Aurania, verifiziert und genehmigt. Herr Pallier trägt die Bezeichnung EurGeol der European Federation of Geologist und ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde.Aurania ist ein Junior-Explorationsunternehmen, das sich mit der Identifizierung, Bewertung, Akquisition und Exploration von Mineralkonzessionen mit einem besonderen Fokus auf Edelmetallen und Kupfer beschäftigt. Sein Vorzeigeprojekt, das Projekt Lost Cities - Cutucu, befindet sich im Jurassic Metallogenic Belt (jurassischer Metallgürtel) in den östlichen Ausläufern der Anden in Südost-Ecuador.Informationen über Aurania und die technischen Berichte erhalten Sie unter www.aurania.com und www.sedar.com sowie auf Facebook unter https://www.facebook.com/auranialtd/ auf Twitter unter https://twitter.com/auranialtd und auf LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/aurania-resources-ltd-Dr. Richard Spencer, President(416) 367-3200richard.spencer@aurania.comCarolyn Muir, Manager, Investor Services(416) 367-3200carolyn.muir@aurania.comIn Europa: Jochen StaigerSwiss Resource Capital AGinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chDie TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die beträchtlichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Ein Großteil dieser Risiken und Unsicherheiten befindet sich außerhalb des Einflussbereiches von Aurania. Die zukunftsgerichteten Informationen beinhalten Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne oder Ziele von Aurania beschreiben. Dazu zählen auch Beschreibungen, womit die Erwartungen von Aurania oder seiner Geschäftsleitung im Hinblick auf das Eintreten eines angegebenen Zustands oder Ergebnisses ausgedrückt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind anhand von Begriffen wie glaubt, prognostiziert, schätzt, erwartet, könnte, könne, würde, werde oder Plan zu erkennen. Da zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen basieren und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie notwendigerweise mit inhärenten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Obwohl diese Aussagen der aktuellen Informationslage entsprechen, kann Aurania nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse auch die Erwartungen der Geschäftsleitung erfüllen werden. Die Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren in Verbindung mit zukunftsgerichteten Informationen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die von solchen zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit ausgedrückt werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung beinhalten - jedoch ohne Einschränkung - Aussagen im Hinblick auf die Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens, Erklärungen, Explorationsergebnisse, die potenzielle Mineralisierung, das Portfolio des Unternehmens, den Kassenbestand, die Geschäftsleitung und das verbesserte Kapitalmarktprofil, die Schätzung der Mineralressourcen, die Pläne für die Exploration und die Minenerschließung, den Zeitpunkt des Betriebsbeginns und die Einschätzung der Marktlage. Faktoren, die eine deutliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen der zukunftsgerichteten Informationen bewirken können, beinhalten unter anderem das Unvermögen, Mineralressourcen zu identifizieren; das Unvermögen, geschätzte Mineralressourcen in Reserven umzuwandeln, das Unvermögen, eine Machbarkeitsstudie zu erstellen, die eine Produktionsentscheidung empfiehlt; den vorläufigen Charakter der metallurgischen Testergebnisse; Verzögerungen bei der Einholung der erforderlichen Regierungs-, behördlichen und Umweltgenehmigungen oder anderer Projektbewilligungen bzw. das Unvermögen, diese einzuholen; politische Risiken; das Unvermögen, der Pflicht zur Einbeziehung der indigenen Völker nachzukommen; Unsicherheiten in Verbindung mit der Verfügbarkeit und den Kosten von Finanzierungen, die in Zukunft benötigt werden; Änderungen an den Kapitalmärkten; Inflation; deutliche Abweichungen der Investitions- und Betriebskosten von den Schätzungen; andere Risiken in Verbindung mit der Mineralexplorations- und Mineralerschließungsbranche und jene Risiken, die in den von Aurania auf SEDAR veröffentlichten Unterlagen dargelegt sind. Obwohl Aurania der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung herangezogen wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf solche Informationen verlassen. Sie gelten nur zum Datum dieser Pressemeldung und es kann nicht zugesichert werden, dass solche Ereignisse im angegebenen Zeitrahmen oder überhaupt eintreten werden. Aurania betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird gesetzlich gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!