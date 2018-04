Defla X - Gebrochenes Dreieck, Mehrjahresentscheidungspattern

Um in dem extremen Wirrwarr hinten, also mit dem Freitag zu beginnen, benötigen wir zuerst einige Definitionen. Dazu hier . Gold hat am Freitag klammheimlich und in einer Flut von Pushes und News einen bullischen Three River Morning Star hingelegt (im 270-er Chart) und der USD einen bärischen Shooting StarGegenprobe Silberwürde bestätigen.Die Hauptkomponente des USDX ist bekanntlich der EUR USD und der lieferte am Freitag ein kleines Reversal.Die 1,2050 aber nicht ganz getroffen, die viel wichtigere 1,1973 (GD 200 im Tageschart) leider nicht positiv getestet, also wackelig, auch hier die Gegenprobe, aber mit PlatinHypothetisch theoretisch und mit viel Good Will könnte das bestätigt sein. Was ist das eigentlich?Das sind Visualisierungen von Sentiment in einer ganz besonderen Ausprägung, nämlich Indikatoren für Marktdrehungen.Davor hatte der EUR USD in der abgelaufenen Woche sämtliche seiner Dreiecke nach unten durchbrochen und stürzte ab:mit entsprechender Wirkung für alle Assets, voran die Metalle und das war natürlich keine positive.Um das alles einzuordnen, müssen wir nun zurückspulen in der Zeit: Wir leiden seit unerträglichen 12 Wochen an einer Fiberkurve mit gefährlicher Vibration, höchster Kadenz und keiner Richtung im größten Währungspaar der Welt EUR USD und das ist sicher kein Zufall, verhindert es doch seit 3 Monaten sehr wirkungsvoll jeden Trade mit mehr als Mickimausvolumen, weil man nie nachlegen kann, nervt zu Tode bei Hedges, lässt nirgendwo Investitionsentscheidungen zu ... sprich: Schiebt die ganze Weltwirtschaft in eine nervöse Verlängerungsstreckfolter unter deflatorischem Unterton.