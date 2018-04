Gold: Zwischen Skylla und Charybdis

Anfang April scheiterte der Goldpreis am bisherigen Verlaufshoch bei 1.366 USD und fiel anschließend unter die Unterstützung bei 1.341 USD zurück. Dies war der Auftakt für eine Korrektur, die zum Bruch einer mittelfristigen Aufwärtstrendlinie und dem Unterschreiten der nächsttieferen Haltemarke bei 1.325 USD führte. Aktuell versuchen die Käufer, den Kurs des Edelmetalls wieder über die Marke anzutreiben und damit weitere Abgaben zu verhindern.Neben der Chance auf eine vorzeitige Bodenbildung im Bereich von 1.310 USD besteht jedoch gleichzeitig die Gefahr, dass mit dem Hoch vom 19. April eine kurzfristige Trendwendeformation ("Terminal") aktiviert wurde. Entscheidend für den weiteren Verlauf ist daher die Frage, ob die 1.341 USD-Marke nochmals überschritten werden kann. Dies wäre deutlich bullisch zu werten. Oder ob das Edelmetall weiter unter der Hürde bleibt und damit den jungen Abwärtstrend seit dem 19. April fortsetzt.Übergeordnet befindet sich Gold weiter in einer breiten Handelsspanne zwischen 1.366 USD und der zentralen Unterstützung bei 1.301 USD. Der Abverkauf der letzten Tage hat die Chance auf einen Anstieg über die Oberseite der Range zunichtegemacht. Sollte den Bullen also nicht der direkte Wiederanstieg über 1.325 USD gelingen, dürfte die Unterseite der Handelsspanne bei 1.301 USD angelaufen werden. Dort könnten die Käufer das Ruder allerdings herumreißen und einen weiteren Ausbruchsversuch über 1.366 USD folgen lassen.Abgaben unter die Marke hätten dagegen ein Verkaufssignal mit Zielen bei 1.285 und 1.265 USD zur Folge. Sollte der Wert dagegen in den nächsten Tagen über 1.341 USD steigen, wäre der Kursrückgang der Vorwochen neutralisiert und eine Kaufwelle bis 1.366 USD zu erwarten. Darüber käme es zu einem Anstieg bis 1.385 USD.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG