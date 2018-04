Aktien von Ximen Mining Corp. werden am OTCQB Venture Market gehandelt

Vancouver, April 30, 2018) Ximen Mining Corp. (das Unternehmen oder Ximen) (TSX.V: XIM) gibt bekannt, dass die Stammaktien des Unternehmens ab heute am OTCQB®-Venture Market in den USA unter dem Symbol "XXMMF" gehandelt werden. An der TSX Venture Exchange werden die Stammaktien des Unternehmens weiterhin unter dem Symbol XIM gehandelt.Der OTCQB Venture Market bietet einen effizienten Zugang zu US-amerikanischen Investoren und unterstützt die kanadischen Unternehmen beim Aufbau von Shareholder-Value mit dem Ziel, die Liquidität zu verbessern und eine faire Bewertung zu erhalten. Durch den Handel am OTCQB sind die Unternehmen in der Lage, in den USA ein weit größeres Netzwerk von Investoren, Datenvertreibern und Medienpartnern zu erreichen. Dadurch können sie sicherstellen, dass die US-Investoren Zugang zu den gleichen hochwertigen Informationen haben wie die Anleger in Kanada, jedoch über US-Plattformen und -Portale, die für das Research genutzt werden.Die auf Wertpapiere spezialisierte Anwaltskanzlei Berns & Berns fungiert als OTC Markets Sponsor des Unternehmens.Außerdem möchte das Unternehmen noch bekannt geben, dass seine Aktien DTC-geeignet sind. Die Depository Trust Company (DTC) ist ein Tochterunternehmen der Depository Trust & Clearing Corporation DTCC und ist für elektronisches Clearing und Abrechnung von börsennotierten Unternehmen zuständig. Aktien, die zum elektronischen Clearing und zur Abrechnung durch die DTC zugelassen sind, gelten als DTC-fähig. Diese elektronische Clearing-Methode beschleunigt den Erhalt von Aktien und Barmitteln und sorgt dadurch für eine raschere Abwicklung des Abrechnungsverfahrens zugunsten der Investoren.Durch die DTC-Fähigkeit erhofft man sich eine starke Vereinfachung des Handels der Stammaktien des Unternehmens am OTCQB Venture Market in den USA. Ximen Mining Corp. besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung an allen drei seiner Edelmetallprojekte im Süden von British Columbia. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Projekt Gold Drop und das epithermale Goldprojekt Brett. Ximen besitzt auch das Silberprojekt Treasure Mountain neben der vormals produzierenden Silbermine Huldra. Zurzeit unterliegen sowohl das Projekt Gold Drop als auch das Silberprojekt Treasure Mountain Optionsabkommen. Die Optionspartner leisten gestaffelte jährliche Barzahlungen und Aktienemissionen und finanzieren die Erschließung dieser Projekte.Ximen ist ein börsennotiertes Unternehmen, das unter dem Kürzel XIM an der TSX Venture Exchange, unter dem Kürzel XXMMF in den USA und unter dem Kürzel 1XM und der WKN-Nummer A1W2EG in Deutschland an den Börsen Frankfurt, München und Berlin notiert.Für das Board of Directors:Christopher R. AndersonChristopher R. Anderson, President, CEO & DirectorChristopher R. Anderson, President, CEO & Director604 488-3900888 Dunsmuir Street - Suite 888,Vancouver, B.C., V6C 3K4Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere dar, und in einem Bundesstaat der Vereinigten Staaten, in welchem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wären, dürfen die Wertpapiere nicht verkauft werden. Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem Securities Act der Vereinigten Staaten (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen ohne Registrierung bzw. ohne Freistellung von der entsprechenden Registrierungspflicht in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!