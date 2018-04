GoldMining Inc.: Aufnahme von Dr. Ken Wang in Advisory Board

Vancouver, 30. April 2018 - GoldMining Inc. (TSX-V: GOLD, OTCQX: GLDLF) (GoldMining oder das Unternehmen) freut sich, die Aufnahme von Dr. Ken Wang in sein Advisory Board bekannt zu geben.Dr. Wang ist ein ehemaliger Managing Director und Head of Natural Resources der Investment Banking-Abteilung der Royal Bank of Canada und der Global Investment Banking-Abteilung der Bank of China mit Sitz in Hong Kong und Peking.In den vergangenen 20 Jahren stand Dr. Wang an vorderster Front der globalen Bergbaubranche und hatte maßgeblichen Anteil am erfolgreichen Abschluss von Investmentbanking-Transaktionen im Wert von über 100 Milliarden Dollar in der Bergbau- und anderen Branchen. Zu den damaligen bahnbrechenden Transaktionen von Ken zählten die Börsengänge von Glencore plc in London und Hong Kong, bei denen zehn Milliarden US-Dollar aufgebracht wurden.Andere bemerkenswerte Transaktionen in der Goldbranche beinhalteten die Übernahme der Mehrheitsbeteiligung von Ivanhoe Mines Ltd. an Jinshan Gold Mines Inc. durch China National Gold Corporation für 220 Millionen Kanadische Dollar, die Übernahme der Joint-Venture-Beteiligung von Silk Road Resources Ltd. in China durch Hunan Gold Corporation Limited für 200 Millionen Renminbi, den Börsengang von China Gold International Resources Corp. in Hong Kong, bei dem 310 Millionen US-Dollar aufgebracht wurden, sowie den Börsengang von MMG Ltd. in Hong Kong, bei dem 500 Millionen US-Dollar aufgebracht wurden.Dr. Wang arbeitete zuvor auch für China Minmetals Corporation sowie für die kanadische Geologiebehörde (Geological Survey of Canada) und hatte auch bei mehreren anderen börsennotierten Unternehmen Funktionen im Board und im Management inne.Er besitzt ein Bachelor- und ein Master of Science-Diplom von der Universität Peking sowie ein Doctor of Philosophy-Diplom in Geologie (Geology) von der University of Alberta.Amir Adnani, Chairman von GoldMining, sagte: Wir freuen uns, Dr. Wang in unserem Advisory Board willkommen zu heißen. Seine langjährige Erfahrung und sein verzweigtes Netzwerk als führender Investmentbanker der Bergbaubranche sowie sein umfassendes geologisches Know-how werden für die weitere Umsetzung unseres Geschäftsplans von unschätzbarem Wert sein.GoldMining ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf dem Erwerb und der Erschließung von Goldaktiva in Nord- und Südamerika liegt. Aufgrund seiner disziplinierten Erwerbsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Kupferprojekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Außerdem besitzt GoldMining eine 75-prozentige Beteiligung am Uranprojekt Rea im westlichen Athabasca-Becken in Alberta, Kanada.Amir Adnani, ChairmanGarnet Dawson, CEOTelefon: (855) 630-1001E-Mail: info@goldmining.comIn Europa:Jochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!