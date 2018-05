AVZ Minerals: Hochgradige Durchörterungen in ersten Ressourcen-Bohrlöchern bei Manono

- Bohrloch MO18DD001 lieferte 295,03 m* mit 1,75 % Li2O und 856 ppm Sn in einer Bohrlochtiefe von 62,0 m.- Bohrloch MO18DD002 lieferte 283,06 m* mit 1,59 % Li2O und 807 ppm Sn in einer Bohrlochtiefe von 63,1 m.- Bohrloch MO18DD003 lieferte 313,88 m, einschließlich eines Abschnitts von 13,1 m* mit 1,11 % Li2O und 496 ppm Sn in einer Bohrlochtiefe von 59,01 m sowie eines Abschnitts von 289,58 m* mit 1,63 % Li2O und 845 ppm Sn in einer Bohrlochtiefe von 83,3 m.- Bohrloch MO18DD004 lieferte 276,72 m* mit 1,61 % Li2O und 947 ppm Sn in einer Bohrlochtiefe von 54,0 m.- Die Untersuchungsergebnisse stimmen mit den zuvor gemeldeten visuellen Einschätzungen der Spodumenreichhaltigkeit überein.- Die Analyseergebnisse aus den Bohrlöchern MO18DD006 bis MO18DD012 werden voraussichtlich in den nächsten zwei Wochen eingehen.- Die Bohrungen machen gute Fortschritte, wobei jetzt vier Bohrgeräte in Betrieb sind und derzeit das 22. Bohrloch des Bohrprogramms im Gange ist.- Im Zeitplan für die erste Ressourcenberechnung gemäß JORC bis Ende Juni 2018.Klaus Eckhof, Executive Chairman von AVZ, sagte dazu: Wir freuen uns sehr über die Fortschritte der Ressourcenbohrungen bei Manoro, wobei nun vier Bohrgeräte rund um die Uhr in Betrieb sind. Mit unseren Ressourcenberatern, die den Standort zum Zweck einer unabhängigen Überprüfung des Bohrprogramms besucht haben, sind wir gut aufgestellt, um die Ressourcenberechnungen wie geplant abzuschließen.* Bohrlochlänge. Weitere Bohrungen sind erforderlich, um die wahre Mächtigkeit der Pegmatite zu bestätigen.Die vollständige Meldung in englischer Sprache finden Sie unter folgendem Link: https://www.asx.com.au/asxpdf/20180430/pdf/43tl90ysfnbxzp.pdfLevel 2, Suite 9, 389 Oxford StreetMt Hawthorn, WA, 6016T + 61 8 9380 6789F + 61 8 9380 6761E: admin@avzminerals.com.auW: www.avzminerals.com.auDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!