Silber: Zurück im Seitwärtsmarkt

Seit September 2017 befindet sich der Silberpreis in einer Abwärtstrendphase, an der auch der vorübergehende Aufwärtssprung von Ende April nichts änderte. Denn trotz des Ausbruchs über die Hürden bei 16,60 und 16,96 USD konnten die Bullen den Anstieg nicht verstetigen und scheiterten an der Hürde bei 17,23 USD. Dort setzte eine steile Verkaufswelle ein, die das Edelmetall aktuell wieder an die Unterstützung bei 16,26 USD drückt.Solange der Silberpreis unter der 16,60 USD-Marke notiert, ist die jüngste Verkaufswelle intakt und bei einem Bruch der 16,01 USD-Marke mit einem Abverkauf bis 15,59 USD zu rechnen. Diese zentrale mittelfristige Haltemarke könnte anschließend von der Käuferseite zum Einstieg genutzt werden. Darunter würden dagegen bereits Abgaben bis 15,30 USD drohen.Sollte sich Silber dagegen auf dem aktuellen Niveau stabilisieren und in einem neuen Anstieg über 16,60 USD ausbrechen, wäre ein kleines bullisches Signal aktiv. In diesem Fall würden die Widerstandsmarken bei 16,96 und 17,23 USD erneut attackiert. Darüber stünde bereits eine Rally bis 18,21 USD auf der Agenda.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG