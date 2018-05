Bank of America erhöht Goldpreisprognose

Die Bank of America Merrill Lynch hat ihre Vorhersage für den durchschnittlichen Goldpreis in diesem Jahr trotz des jüngsten Kursrückgangs angehoben. Wie Kitco News meldete, gehen die Analysten davon aus, dass der Preis aufgrund verschiedener Faktoren später im Jahr deutlich steigen können, auch wenn sie vorerst vor allem Aufwärtspotential für den US-Dollar sehen.Dem Bericht zufolge rechnet die Bank bis zum vierten Quartal mit einem Ausbruch des Goldpreises aus seiner aktuellen Handelsspanne. Die 1.400-$-Marke werde dann voraussichtlich erreicht. Die Prognose des Durchschnittskurses 2018 erhöhten die Marktbeobachter im Zuge ihrer neuen Analysen um 2,4% auf 1.357 $ je Unze.Grund für den Optimismus ist die Erwartung, dass der zuletzt gestiegene Dollar aufgrund des wachsenden Haushaltsdefizits der USA erneut nachgibt. Vorübergehend könne die Währung zwar von den Stimulierungsmaßnahmen der US-Regierung und den Steuersenkungen profitieren, mittelfristig sei jedoch zu erwarten, dass sie infolge der finanziellen Fehlbeträge im US-Haushalt unter Druck gerät. Zudem rechnet die BAML mit steigenden Inflationsraten, die zu Volatilität an den Aktienmärkten führen und Gold als Safe-Haven-Asset wieder attraktiver machen könnten.Auch in Bezug auf Silber sind die Analysten bullisch und sagen einen Durchschnittspreis von mehr als 17 $ je Unze im Gesamtjahr vorher. Im vierten Quartal sei ein Anstieg des Kurses auf 17,50 $ wahrscheinlich.© Redaktion GoldSeiten.de