American Gold Eagle: Keine Erholung der Verkaufszahlen

Das Interesse an den Anlagemünzen der amerikanischen Prägestätte U.S. Mint ist weiterhin gering. Dies geht aus den Absatzzahlen für den Monat April hervor, die die Prägeanstalt kürzlich veröffentlichte.Nachdem die U.S. Mint bereits im Februar und März nur insgesamt 5.500 Unzen bzw. 3.500 Unzen der Münze American Gold Eagle verkaufen konnte, waren es im April nun 9.000 Münzen mit einem Gesamtgewicht von 4.500 Unzen. Dabei wurden 4.000 Münzen zu 1 Unze und 5.000 Münzen zu 1/10 Unze verkauft. Gold Eagles mit einem Feingewicht von ½ Unze und ¼ Unze wurden im vergangenen Monat offenbar nicht nachgefragt.Verglichen mit dem Vorjahr waren die Verkaufszahlen rückläufig. Im April 2017 hatten noch 25.500 Stück der Anlagemünze in Gold den Besitzer gewechselt. Das entsprach damals einem Gesamtgewicht von 6.000 Unzen und stellte bereits den niedrigsten Wert des Jahres dar.© Redaktion GoldSeiten.de