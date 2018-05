Perth Mint meldet Abnahme der Gold- und Silberverkäufe im April 2018

Die australische Prägestätte Perth Mint veröffentlichte diese Woche die Verkaufszahlen für April 2018 auf ihrem Blog . Diesen zufolge gingen die Goldverkäufe sowie die Silberverkäufe verglichen zum Vormonat zurück.Im April dieses Jahres hat die Münzanstalt insgesamt 15.161 Unzen Gold in Form von Münzen und Barren verkauft. Das ist ein Rückgang von etwa 48% verglichen zum März, in dem Verkäufe von 29.883 Unzen Gold getätigt wurden. Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhten sich die Goldverkäufe jedoch. Diese hatten im April 2017 bei 10.490 Unzen gelegen.Ebenso hatte man verglichen mit dem vorherigen Monat eine Abnahme bei den Silberverkäufen zu verzeichnen. Diese betrugen im März noch 975.921 und sanken im April dann auf 458.655 Unzen Silber - ein Rückgang von 53%. Dies stellt ebenso eine Abnahme im Vergleich zum April 2017 dar, in dem noch Verkäufe von 468.977 Unzen Silber in Form von Münzen und Barren getätigt worden waren.© Redaktion GoldSeiten.de