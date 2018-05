Boreal Metals durchteuft bei Gumsberg weitere hochgradige Zink-Silber-Blei-Mineralisierungen

Loch von bis LänZn Ag Pb Cu Au Zielbe

ge reich



ID MeteMeteMet% g/t% % g/Name

r r er t



BM-17-99,3106,6,75,116,31,00,30,0Vallbe

001 0 00 0 9 9 8 00 80 rget

X

einsch101,104,3,110,32,32,20,30,1

l. 30 40 0 97 4 5 90 60



BM-17-88,188,60,55,61,630,00,10,0Vallbe

002 0 2 2 5 6 90 50 rget

X

BM-17-92,394,21,913,51,75,20,20,3Vallbe

002 0 0 0 55 5 3 70 40 rget

X

einsch92,693,50,926,99,610,0,10,5

l. 3 7 4 70 0 45 30 40



BM-17-101,102,1,26,725,02,10,30,1Vallbe

003 35 55 0 3 0 0 50 20 rget

X

BM-17-105,106,0,64,824,91,90,00,0Vallbe

004 77 37 0 1 4 6 10 20 rget

X

BM-17-122,133,10,16,656,8,50,00,7Östers

005 30 24 94 97 70 2 30 60 ilvber

Y g



einsch122,127,5,130,117214,0,01,0

l. 30 45 5 59 ,00 87 50 70



und 128,129,0,833,111317,0,01,3

92 76 4 09 ,00 20 40 20



und 132,133,0,30,0487,5,40,04,0

90 24 4 6 00 4 60 00



BM-17-155,165,9,55,8183,2,30,00,5

005 43 00 7 7 90 3 40 20

Y

einsch155,161,5,59,0288,3,50,00,8

l. 43 00 7 4 65 9 40 70



und 163,165,1,24,4113,1,70,00,0

71 00 9 4 00 5 40 90



BM-17-178,179,0,811,218,5,70,00,3

005 16 00 4 56 02 7 40 00

Y

BM-17-14,819,95,03,09,250,90,00,0Vallbe

006 8 5 7 0 6 64 23 rget

X

einsch14,815,91,09,211,10,80,10,0

l. 8 3 5 9 6 8 27 83



einsch18,819,91,14,39,353,30,10,0

l. 0 5 5 8 8 30 22



und 97,1100,3,719,17,60,20,60,0

5 85 0 27 6 5 44 25



BM-17-keine nennenswerten Ergebnisse Vallbe

007 rget



BM-17-13,213,60,33,26,850,00,00,0Vallbe

008 5 0 5 0 3 53 23 rget

X

BM-17-86,387,10,81,10,850,00,00,0

008 5 5 0 6 5 16 02

X

BM-17-keine nennenswerten Ergebnisse Vallbe

009 rget



BM-17-keine nennenswerten Ergebnisse Gumsgr

010 uvan



BM-17-53,556,63,13,011,60,60,40,1Vallbe

011 0 5 5 3 9 2 38 88 rget

X

einsch54,755,20,417,43,04,00,00,5

l. 3 0 7 80 0 2 37 84



BM-17-130,137,6,77,011,10,40,10,0

011 50 20 0 1 4 4 00 02

X

BM-17-321,322,1,01,26,200,60,00,1 Öster

012 00 00 0 2 0 05 01 silvbe

W rg



BM-17-325,329,4,01,04,250,40,00,1

012 00 00 0 1 2 06 87

W

BM-17-332,339,7,01,512,20,80,00,1

012 00 00 0 6 0 5 16 77

W

Vancouver, 2. Mai 2018 - Boreal Metals Corp. (Boreal oder das Unternehmen) (TSXV: BMX) freut sich, weitere Bohrergebnisse aus dem vor kurzem bei Gumsberg (Gumsberg oder das Projekt) in Südschweden abgeschlossenen Diamantbohrprogramm mit 12 Löchern über 2.545 Bohrmeter bekannt zu geben. Die Bohrergebnisse aus den ersten fünf Löchern (1.146,7 Meter) wurden am 28. Februar 2018 veröffentlicht (siehe Boreal-Pressemeldung Boreal durchschneidet hochgradige Silber-Zink-Blei-Mineralisierung im Projekt Gumsberg in Schweden) und bestätigten bei Gumsberg das Vorkommen einer durchgehenden hochgradigen Zink-Silber-Blei-Mineralisierung in Verbindung mit bedeutenden Kupfer- und Goldanteilen. Hier wird nun über die Mineralisierung der sieben verbleibenden Bohrlöcher berichtet, von denen vor allem die Löcher BM-17-006, BM-17-008, BM-17-011 und BM-17-012 bemerkenswerte Ergebnisse liefern (siehe unten).Die Ergebnisse des Bohrprogramms der Periode 2017-2018 bei Gumsberg haben unsere Erwartungen übertroffen - in 9 von 12 Löchern fand sich eine ausgeprägte Mineralisierung, meint President und CEO Karl Antonius. Die besten Durchschneidungen enthalten über ein Kilogramm Silber pro Tonne sowie einen kombinierten Zink-Blei-Anteil von mehr als 45 %. Diese Funde belegen den Metallreichtum des Projekts Gumsberg und erhöhen unser Vertrauen in sein wirtschaftliches Potenzial.W Wahre Mächtigkeit unbekannt.X Gemeldete scheinbare Mächtigkeiten - die wahren Mächtigkeiten werden auf 80 bis 100 Prozent der gemeldeten Intervalle geschätzt.Y Gemeldete scheinbare Mächtigkeiten - die wahren Mächtigkeiten werden auf 20 bis 50 Prozent der gemeldeten Intervalle geschätzt.Tabelle 1: Bedeutsame Bohrabschnitte des Diamantbohrprogramms 2017/18 von Boreal bei Gumsberg.In den Bohrabschnitten enthalten sind exhalative Massivsulfidhorizonte vom VMS-Typ, primäre Verdrängungszonen sowie damit verbundene hochgradige Linsen und Erzfälle. Ähnliche Mineralisierungstypen sind überall in der Region Bergslagen in Südschweden zu finden, in der zahlreiche weltbekannte Grundmetall-Sulfidlagerstätten beheimatet sind.Das Ziel der aktuellen Bohrungen bei Östersilvberg besteht darin, die abwärtsgerichtete Erweiterung der Mineralisierung unterhalb der historischen Minenanlagen anzupeilen, die sich bis in eine Tiefe von 250 Metern erstrecken. Östersilvberg ist aufgrund des Vorkommens hochgradiger Zink-Silber-Blei-Sulfide in historischen Abbauhalden ein attraktives Explorationsziel. Außerdem haben Schürfer im 14. und 15. Jahrhundert ihr Hauptaugenmerk auf eine silberreiche Mineralisierung gerichtet, was darauf hinweist, dass sie die zinkreichen Teile des Systems möglicherweise nicht abgebaut haben. Historische Daten sowie neue Oberflächendaten weisen darauf hin, dass bei Östersilvberg geschichtete Mineralisierungslinsen vorhanden sind.Diese zusätzlichen Mineralisierungszonen werden im Rahmen fortlaufender Explorationsbohrungen erprobt werden. Außerdem wird auch der Bereich unterhalb der historischen Grubenbaue erprobt werden, um zu ermitteln, ob diese entlang des Streichens und neigungsabwärts offen sind.Ziel der Bohrungen bei Vallberget-Loberget war es, nach Ausläufern einer hochgradigen Zinkmineralisierung entlang des Streichens und im Fallwinkel der historischen Abbaustätten zu suchen. Dabei wurden mehrere neue Bohrabschnitte mit nennenswerter Mineralisierung durchteuft, wie z.B. 3,7 Meter mit durchschnittlich 19,27 % Zink und 17,25 g/t Silber sowie geringen Blei- und Kupferanteilen in Bohrloch BM-17-006 bzw. 6,7 Meter mit durchschnittlich 7,01 % Zink, 0,44 % Blei und 17,66 g/t Silber in Bohrloch BM-17-011.Der Abschnitt Vallberget-Loberget ist eine beeindruckende, zwei Kilometer lange Zone mit einer nordöstlich verlaufenden, mäßig bis steil nach Südosten abfallenden edel- und grundmetallreichen VMS-artigen Mineralisierung. Die Mineralisierung in diesen Erkundungsgebieten beinhaltet hochgradige Körper mit remobilisierten Massivsulfiden, einer verdrängungsartigen Mineralisierung, einer erzgangartigen Mineralisierung sowie einer bedeutsamen exhalativen Sulfidmineralisierung. Historische Bergbauarbeiten weisen darauf hin, dass die Mineralisierung seitlich beständig ist und rohrförmige, mäßig bis steil nach Südosten abfallende Erzausläufer bildet. Boreal peilt im Rahmen seiner laufenden Explorationsbohrungen jede dieser Mineralisierungsarten und Geometrien an.Das Gestein im Gebiet Gumsgruvan weist eine durchdringende Chlorit-Anthophyllit-Cordierit-Granat-Alteration auf und enthält eine bedeutsame Gold- und Kupfermineralisierung enthält, die mit den VMS-Feeder-Zonen übereinstimmt. Diese Zonen stellen möglicherweise Kanäle für den Transport von metallhaltigen hydrothermalen Flüssigkeiten zur Paläooberfläche dar. Dieses Gebiet gilt als äußerst vielversprechend für eine Kupfer- und Gold-VMS-Mineralisierung und ist der am wenigsten ausgereifte Abschnitt des Explorationsprogramms 2017/18.Das strategisch gelegene Projekt Gumsberg umfasst eine Gesamtfläche von über 18.300 Hektar und besteht aus sechs Explorationskonzessionen in der Bergbauregion Bergslagen in Südschweden, wo mehrere Zonen einer VMS-Mineralisierung identifiziert wurden.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/43256/Press Release - May 2 2018 - Gumsberg - Final_DEPRcom.001.pngAbbildung 1: Standort des Projekts Gumsberg, des Landpakets und der Diamantbohrlöcher 2017/18Der Bohrkern wird aufgezeichnet und für die Probenahme vorbereitet, ehe er an ALS nach Malå (Schweden) transportiert wird, wo er geteilt, verpackt und für die Analyse vorbereitet wird. Akkreditierte Prüfproben (Leer- und akkreditierte Standardproben) werden regelmäßig zu den Probenintervallen hinzugefügt. Die Proben werden getrocknet (sofern erforderlich), gewogen, gebrochen (70 Prozent, weniger als zwei Millimeter) und in zwei Teile geteilt. Einer wird einbehalten (grobkörnige Absonderung), der andere wird auf 85 Prozent (weniger als 75 Mikrometer) pulverisiert. Die Trüben werden mittels Ultra-Trace ICP-MS (ME-MS41) und ICP-AES Au-Pt-Pd (PGM-ICP23) analysiert. Proben mit Werten über der Erfassungsgrenze werden unter Anwendung von ICP-AES mittels Königswasser (ME-OG46) oder mittels AAS im Fall von hochgradigem Zink (Zn-AAORE) erneut analysiert.Boreal ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Entdeckung von Zink-, Kupfer-, Silber-, Gold-, Kobalt- und Nickel-Lagerstätten in außergewöhnlichen historischen Bergbauprojektgebieten in Schweden und Norwegen liegt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, neue Rohstofflagerstätten von wirtschaftlicher Bedeutung in bekannten Bergbauregionen aufzufinden, in denen moderne Explorationsmethoden noch kaum bzw. gar nicht zum Einsatz gekommen sind. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Führungsteam geleitet, das bereits zahlreiche Erfolge in der Entdeckung und Erschließung von Mineralressourcen und der Projektfinanzierung vorweisen kann.Daniel MacNeil, P.Geo, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 alle technischen und wissenschaftlichen Informationen zum Projekt Gumsberg, die in dieser Pressemeldung enthalten sind, gelesen und genehmigt. Herr MacNeil ist Vice President Exploration von Boreal Metals Corp.Im Namen von Boreal Metals Corp. Karl AntoniusPresidentNähere Informationen zu Boreal erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.borealmetals.com oder über Alexandra Woodyer Sherron (Tel. +1.604.922.8810 bzw. info@borealmetals.com).Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, mit Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, schätzt, prognostiziert, potentiell und ähnlichen Ausdrücken dargestellt werden bzw. in denen zum Ausdruck gebracht wird, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl Boreal Metals Corp. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten. Die tatsächlichen Ergebnisse oder realen Situationen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu solchen wesentlichen Risiken und Unwägbarkeiten zählen unter anderem - ohne Einschränkung darauf - auch folgende Faktoren: dass Boreal Metals Corp. genügend Kapital aufbringen kann, um seinen Verpflichtungen im Rahmen der Konzessionsoptionsvereinbarungen nachzukommen; dass der gute Status der Rohstoffkonzessionen aufrecht erhalten werden kann; dass die Projekte exploriert und erschlossen werden können; dass die Verbindlichkeiten rückgezahlt werden können und genügend Geld für betriebliche Zwecke vorhanden ist; Änderungen der Wirtschaftslage an den Finanzmärkten; dass Boreal Metals Corp. die nötigen Genehmigungen für die Exploration, Bohrung und Erschließung der Projekte erhält bzw. zeitgerecht erhält, damit Boreal Metals Corp. seine Pläne und Geschäftsziele für die Projekte umsetzen kann; dass Boreal Metals Corp. generell in der Lage ist, seine Projekte anhand von Bohrungen zu untersuchen und Mineralressourcen aufzufinden; dass das Unternehmen im Falle der Entdeckung oder des Erwerbs von Mineralressourcen in der Lage ist, solche Mineralressourcen zu Geld zu machen; Änderungen bei den Umweltgesetzen und anderen Gesetzen und Vorschriften, die sich auf die Betriebstätigkeit des Unternehmens auswirken könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen, Schätzungen und Annahmen der Firmenführung von Boreal Metals Corp.zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen der Firmenführung bzw. andere Faktoren ändern, ist Boreal Metals Corp. nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!