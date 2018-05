Edelmetall-Update von Tom Cloud: Das Smart Money kauft bereits Gold

In einem aktuellen Video-Update erklärt der Gold- und Silberexperte Tom Cloud auf SRSroccoReport.com , wie sich das Zinsniveau auf die Edelmetallpreise auswirken wird und warum die US-Notenbank den Leitzins zur Zeit anhebt. Nach Einschätzung von Cloud geschieht das nicht aufgrund einer positiven Wirtschaftslage: "Die Fed erhöht die Zinsen, weil niemand unsere Schulden will", so der Marktbeobachter. "Wir haben die höchsten Schulden in der Geschichte der Menschheit und wir können [die Schuldpapiere] nicht mehr verkaufen, deshalb muss die Fed die Anleihen selbst kaufen oder die Zinsen anheben, um Investoren anzuziehen."Tom Cloud zufolge ist das der Grund für die erhöhte Volatilität an den Aktienmärkten und die Signale, die auf einen bevorstehenden Sell-off hindeuten. Das "Smart Money" sei sich dieser Entwicklungen bewusst und würde die Kapitalallokationen entsprechend anpassen. Dabei beruft sich der Edelmetallhändler auch auf seine eigenen Umsatzzahlen: Rund 75% der Nachfrage gingen auf Großinvestoren zurück.Darüber hinaus spricht der Experte auch über die Goldreserven Russlands und Chinas, die insbesondere in China seiner Ansicht nach höher sind als offiziell ausgewiesen. Cloud erwartet, dass die beiden Länder in Finanz- und Währungsfragen künftig stärker kooperieren werden, und dass China eine Golddeckung für den Yuan plant. "Der US-Dollar wird dann in den Keller fallen", glaubt er.Auch goldgedeckte Kryptowährungen haben seiner Ansicht nach das Potential, die Finanzwelt und das Bankensystem grundlegend umzugestalten. "In einem Jahr wird die Welt nicht mehr die gleiche sein", so Cloud. Bis dahin sei Gold jedoch die mit Abstand sicherste Anlageoption.© Redaktion GoldSeiten.de