Palladium: Die Bullen haben noch eine Chance

Bis Anfang April fiel der Palladiumpreis in einer breitangelegten Abwärtsbewegung ausgehend vom neuen Allzeithoch bei 1.138 USD unter die Unterstützung bei 983 USD und zwei mittelfristige Aufwärtstrendlinien. Diese bärischen Signale sorgten für einen Abverkauf bis 908 USD. Mit der Verteidigung der Marke starteten die Bullen eine enorme Aufholjagd, die erst an der Hürde bei 1.052 USD stoppte. In der Folge kam es zu einem weiteren Kursrutsch, der Palladium kurzzeitig unter die 963 USD-Marke drückte. Aktuell kann sich der Wert jedoch wieder über die Unterstützung zurückarbeiten.Kurzfristig könnte sich der Wert jetzt zwar bis 982 USD erholen, ein echtes Kaufsignal würde jedoch erst bei einem Anstieg über 1.015 USD generiert. In diesem Fall käme es zu einem weiteren Angriff auf die 1.052 USD-Marke. Darüber würde sich der Aufwärtstrend der letzten Monate bis 1.150 USD fortsetzen.Dennoch könnte bereits ein Anstieg über 982 USD dafür sorgen, dass die Abwärtsrisiken deutlich zurückgehen.Fällt der Palladiumpreis dagegen unter 930 USD und damit unter die zuletzt überschrittene Abwärtstrendlinie zurück, wäre die fragile Erholung beendet und ein weiterer Abverkauf bis 908 USD zu erwarten. An dieser Stelle könnten die Käufer allerdings einen Doppelboden ausbilden und damit die große Korrektur seit dem Rekordhoch beenden. Unterhalb von 900 USD käme es dagegen zu weiteren Verlusten bis 872 USD.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG