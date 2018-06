Hochrelief-Münze Australian Koala in Gold und Silber

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und Känguru -Münzen in Silber. Ebenso gibt es seit 2014 verschiedene Ausführungen der Münze Australian Wedge-Tailed Eagle in Gold und Silber.Seit heute bietet die Prägestätte ebenfalls die Koala-Münze in Gold und Silber als Hochrelief-Ausführungen an. So sind nun Koala-Goldmünzen im Hochrelief mit Feingewichten von jeweils 1 Unze und 2 Unzen verfügbar sowie eine Koala-Hochrelief-Silbermünze mit einem Feingewicht von 5 Unzen.Auf der Motivseite der Münzen ist in diesem Jahr ein australischer Koala abgebildet, der auf einem Baum sitzt. Des Weiteren sind am unteren Münzrand die Jahreszahl, das Feingewicht, die Feinheit und die Metallart aufgeprägt.Auf der Kehrseite der Münzen findet man das von Ian Rank-Broadley angefertigte Portrait Ihrer Majestät Königin Elizabeth II sowie den Nennwert der Münzen.Die 1-oz-Goldmünze im Hochrelief ist auf 500 Stück limitiert, ebenso die 5-oz-Silbermünze im Hochrelief. Die 2-oz-Goldmünze des Koalas ist hingegen auf 150 Stück limitiert. Die beiden Goldmünzen werden in einer Holzkassette mit beiliegendem nummerierten Echtheitszertifikat geliefert, die Silbermünze in einem grauen Etui und ebenfalls mit besagtem Zertifikat.© Redaktion GoldSeiten.de