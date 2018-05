World Gold Council: Die Goldnachfrage im ersten Quartal 2018

Der Investmentbedarf (in Tonnen)

© World Gold Council

Der World Gold Council (WGC) veröffentlichte heute seinen vierteljährig erscheinenden Bericht über die Entwicklung der weltweiten Goldnachfrage. In der neusten Ausgabe werden die Daten und Trends des ersten Quartals 2018 von den Marktforschern ausgewertet.Den Zahlen zufolge verringerte sich die Nachfrage nach dem gelben Edelmetall in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7% und betrug somit nur noch 973,5 Tonnen. Verglichen mit dem vorherigen Quartal nahm die Nachfrage jedoch um 12% ab - im Dezemberquartal hatte sie noch 1.105,9 Tonnen betragen.Die Goldinvestitionen verzeichneten im ersten Quartal eine Abnahme von 27% und fielen so im Jahresvergleich von 394,2 Tonnen auf 287,3 Tonnen. Der Grund dafür waren die nachlassenden Investitionen in Gold-ETFs durch globale Anleger. Im ersten Quartal 2017 hatten die goldgedeckten ETFs noch Zuflüsse von 96,0 Tonnen erhalten, im ersten Quartal 2018 hingegen nur noch 32,4 Tonnen.Die Nachfrage nach physischen Goldmünzen und -barren ging verglichen zum Vorjahreszeitraum im Märzquartal um 15% auf 254,9 Tonnen zurück.Im ersten Quartal des Jahres blieb die Nachfrage nach Goldschmuck relativ unverändert und fiel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur um 1%. Somit wurde im Märzquartal weltweit 487,7 Tonnen Schmuck verkauft.