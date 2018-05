American Manganese integriert Blockchain-Technologie in Beschaffung von Lithium-Ionen-Batterien

Vancouver, 3. Mai 2018 - Larry W. Reaugh, President und Chief Executive Officer von American Manganese Inc. (TSX-V: AMY, OTC-US: AMYZF, FSE: 2AM) (American Manganese, AMY oder das Unternehmen), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen gemeinsam mit Circulor Ltd. (Circulor) aus London (England) an einer Pilot-Blockchain-Technologie arbeitet, um eine rückverfolgbare und ethisch bezogene Kreislaufwirtschaft für Batteriemetalle für Elektrofahrzeuge, wie etwa Kobalt, zu schaffen.Larry Reaugh, CEO von American Manganese Inc., sagte: AMY und Circulor werden den Lebenszyklus einer Elektrofahrzeugbatterie ausarbeiten, um den Wertefluss des Produktionsprozesses und des Lebenszyklus zu verstehen. Dabei wird AMY auch ein Fahrplan zur Beschaffung wertvoller Lithium-Ionen-Batterien bereitgestellt werden.Die Blockchain-Technologie wird die Rückverfolgbarkeit von Batteriemetallen für Elektrofahrzeuge von der Mine über die erstmalige Anwendung bis hin zum Recycling ermöglichen.Doug Johnson-Poensgen, CEO von Circulor Ltd., sagte: Die Blockchain-Technologie weist das Potenzial auf, komplexe Industrielieferketten zu revolutionieren - sowohl durch die Sicherstellung der Herkunft als auch durch die Steigerung der Effizienz. Dieses gemeinsame Projekt wird die erste Blockchain-Lösung liefern, die eigens für die Kreislaufwirtschaft von Elektrofahrzeugen konzipiert wurde.AMY und Circulor werden während des Pilotprojekts auch andere Industriepartner involvieren, die am Lebenszyklus von Batterien für Elektrofahrzeuge beteiligt sind, einschließlich Autohersteller.Klicken Sie auf den nachfolgenden Link, um als Referenz auf bestehende ethische Bedenken hinsichtlich der Lieferkette von Batteriemetallen den Artikel von CNN zu lesen: Autohersteller und große Technologieunternehmen haben damit zu kämpfen, Batterien ohne Kinderarbeit herzustellen. http://money.cnn.com/2018/05/01/technology/cobalt-congo-child-labor-car-smartphone-batteries/index.htmlCirculor Ltd. ist ein Blockchain-Start-up-Unternehmen mit Sitz in London (Vereinigtes Königreich), dessen Hauptaugenmerk auf die Herkunft von Materialien in der Lieferkette von Elektrofahrzeugen gerichtet ist.Circulor entwickelt verteilte Anwendungen, um Beteiligte an der Lieferkette dabei zu unterstützen, die Herkunft nachzuweisen, die Transparenz in der Lieferkette zu verbessern und das Kreditrisiko zu mindern. Der Datenpool, der in einem Blockchain-Ökosystem geschaffen wird, wird es den Beteiligten schließlich ermöglichen, einen Wert zu schöpfen, der deutlich über dem zurzeit möglichen liegt, ohne dabei die kommerzielle Vertrauenswürdigkeit zu beeinträchtigen oder gegen kartell- oder wettbewerbsrechtliche Bestimmungen zu verstoßen.Das Unternehmen hat eine Reihe von Beteiligten an der Lieferkette miteinbezogen - von Autoherstellern bis hin zu Spezialisten für ethische und nachhaltige Beschaffung -, um die Nützlichkeit der Blockchain-Technologie nachzuweisen und um sicherzustellen, dass seine Lösungen in bestehende Lieferkettenmanagement-Lösungen integriert werden können.Circulor befindet sich in Privatbesitz. American Manganese Inc. ist ein diversifiziertes Unternehmen mit Schwerpunkt auf Spezialmetallen und kritischen Metallen, das sich unter Nutzung seines patentrechtlich geschützten geistigen Eigentums auf eine kostengünstige Herstellung oder Gewinnung elektrolytischer Manganprodukte auf der ganzen Welt sowie das Recycling von Lithiumionen-Altakkus aus Elektrofahrzeugen spezialisiert hat.Das Interesse am patentierten Verfahren des Unternehmens hat dazu geführt, dass American Manganese Inc. seinen Schwerpunkt verlagert hat und den Einsatz seiner patentierten Technologie auch für andere Zwecke und Materialien prüft. American Manganese Inc. hat die Absicht, seine patentierte Technologie und sein patentrechtlich geschütztes Know-how dahingehend zu nutzen, um sich als Branchenführer für das Recycling von Lithiumionen-Altakkus aus Elektrofahrzeugen und die 100 %-Rückgewinnung von Kathodenmetallen wie Lithium-Kobalt, Lithium-Kobalt-Nickel-Mangan und Lithium-Mangan zu etablieren (Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Geschäftsplan des Unternehmens vom 27. März 2018 (CBP).Für das Management American Manganese Inc.Larry W. ReaughPresident & Chief Executive OfficerAmerican Manganese Inc.Larry W. Reaugh, President & Chief Executive OfficerTelefon: 778 574 4444E-Mail lreaugh@amymn.comwww.americanmanganeseinc.comCIRCULOR LTD.Douglas Johnson-PoensgenChief ExecutiveTelefon: +44 7973 656 324E-Mail: djp@circulor.comwww.circulor.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, bei denen es sich um Aussagen über die Zukunft auf Basis aktueller Erwartungen und Annahmen handelt. Zu diesem Zweck können Aussagen, die sich auf historische Tatsachen beziehen, als zukunftsgerichtete Aussagen gewertet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise mit Risiken und Unsicherheiten behaftet und es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als genau oder korrekt herausstellen. Anleger sollten sich nicht bedingungslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!