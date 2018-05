EZB: Goldreserven des Eurosystems gesunken

Die Europäische Zentralbank veröffentlichte gestern den konsolidierten Ausweis des Eurosystems zum vergangenen Freitag, den 27. April 2018. Aus den Angaben geht hervor, dass bei der Position "Gold und Goldforderungen" in der 17. Kalenderwoche ein Rückgang um 41 Milliarden Euro auf nunmehr 374,1 Milliarden Euro verzeichnet wurde.Die Abnahme ist der EZB zufolge auf die Veräußerung von Goldreserven durch eine Nationalbank des Eurosystems zurückzuführen. Zweck des Verkaufs war demnach die Herstellung einer Gedenkmünze.Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährungen ist im Berichtszeitraum indes um 0,2 Milliarden Euro auf insgesamt 250,5 Milliarden Euro gestiegen. Den aktuellen Stand aller Aktiva und Passiva der Zentralbank finden Sie in der Pressemitteilung der EZB © Redaktion GoldSeiten.de