CME Group: Handelsvolumen mit Gold- und Silberfutures im April gestiegen

Die CME Group , die unter anderem die New Yorker Rohstoff-Terminbörse COMEX betreibt, meldete kürzlich die aktuellen Zahlen zum Handelsvolumen im April. Den Angaben zufolge belief sich das durchschnittliche Handelsvolumen am Metallmarkt im vierten Monat des Jahres auf 682.000 Kontrakte täglich und war damit 24% höher als im Vorjahreszeitraum.Besonders stark erhöhte sich dabei der Handel mit Goldfutures und -optionen, der gegenüber April 2017 um 28% zunahm und im Berichtszeitraum durchschnittlich 371.000 Terminkontrakte pro Tag erreichte.Die Zahl der im Schnitt an einem Tag gehandelten Futures und Optionen am Silberterminmarkt stieg im April indes um 14% auf 134.000 Kontrakte. Darüber hinaus wechselten täglich durchschnittlich 148.000 Kupferfutures den Besitzer, was einem Anstieg um 24% gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht.© Redaktion GoldSeiten.de