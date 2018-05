Platin: Weiter im Trendkanal gefangen

Nach einem massiven Anstieg Ende 2017 befindet sich Platin seit Jahresbeginn in einer übergeordneten Korrektur, die den Wert in einem Abwärtstrendkanal bis an die Unterstützung bei 900 USD drückte. Dort startete eine Erholung, die allerdings an der Hürde bei 941 USD stoppte. Platin fiel daraufhin wieder unter die obere Begrenzungslinie des Trendkanals und unter die Unterstützung bei 900 USD. Aktuell versuchen die Bullen ausgehend von der Haltemarke bei 885 USD den Turnaround.Die Abwärtsbewegung des Edelmetalls ist weiter vollkommen intakt. Sollte es den Käufern jetzt gelingen, den Wert über den Kreuzwiderstand bei 900 USD nachhaltig ausbrechen zu lassen, würde sich daran zunächst nur wenig ändern. Nach einer kurzen Erholung bis 920 USD könnten die Bären das Ruder wieder herumreißen und für weitere Abgaben bis 885 USD sorgen. Bricht der Wert dagegen auch über 920 USD aus, wäre ein kleines Kaufsignal aktiv, dem ein Anstieg bis 941 und 950 USD folgen dürfte.Sollte Platin dagegen unter die 885 USD-Marke abverkauft werden, könnte sich die Baisse direkt bis 868 USD fortsetzen. Misslingt dort eine Bodenbildung, käme es zu weiteren Abgaben bis 845 USD.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG