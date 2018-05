E3 Metals Corp. stellt veröffentlichte technische Daten klar

VANCOUVER, 3. Mai 2018 - E3 Metals Corp. (TSXV: ETMC, FSE: OU7A, OTC: EEMMF) (das Unternehmen, E3 oder E3 Metals) möchte auf Wunsch der kanadischen Regulierungsbehörde IIROC einige Punkte in seiner am 3. Mai 2018 veröffentlichten Pressemeldung mit dem Titel E3 Metals erweitert seine Gesamtressourcen durch dritte abgeleitete Petrolithium-Mineralressource von 3,9 Millionen Tonnen LCE auf 6,7 Millionen Tonnen (die Ressourcenmitteilung) klarstellen.Absicht dieser Ressourcenmitteilung war es, lediglich die geschätzten abgeleiteten Mineralressourcen des Unternehmens in Bezug auf das Projektgebiet Exshaw West (das Projekt) darzustellen (in den einschlägigen CIM-Richtlinien - CIM Definition Standards on Mineral Resources and Reserves - wird diese Schätzung als Inferred Mineral Resource Estimate bezeichnet). Bezugnahmen auf die Entwürfe der geplanten Förderbohrloch-Netzwerke sowie Informationen hinsichtlich der angenommenen Durchflussraten wurden als Annahmen im Sinne des vom Unternehmen erstellten Ressourcenschätzungsmodells eingebunden und sollten nicht als Teil einer Wirtschaftsanalyse für das Projekt oder als Hinweis auf die wirtschaftliche Machbarkeit der Ressourcenextraktion im Projekt gedeutet werden. Es wurden keine Feststellungen im Hinblick auf die Produktion im Projekt getroffen; für eine derartige Feststellung bedarf es weiterer Explorationen und Bewertungen durch das Unternehmen.In der Ressourcenmitteilung hat das Unternehmen Aussagen zum prognostizierten Soleproduktionspotenzial getätigt und möchte diese Aussagen zurückziehen. Die derzeit an die Oberfläche geförderte Sole stammt aus Aktivitäten im Bereich der Öl- und Gasförderung und es bedarf weiterer Studien, um Gewissheit hinsichtlich des Lithiumproduktionspotenzials zu erhalten.Das Unternehmen hat in seiner Ressourcenmitteilung Aussagen darüber getätigt, dass seine Lithiumressourcen zu den weltweit größten zählen. Angesichts des für eine Schätzung von abgeleiteten Ressourcen typischen Konfidenzniveaus könnten diese Aussagen möglicherweise irreführend sein.Das Unternehmen möchte die in der Ressourcenmitteilung getätigten Aussagen hinsichtlich der möglichen wirtschaftlichen Vorteile, die sich anhand der bestehenden Öl- und Gasinfrastruktur in den Konzessionsgebieten des Unternehmens in Zukunft ergeben könnten, klarstellen. In den Konzessionsgebieten von E3 Metals befinden sich zwar umfangreiche Infrastruktureinrichtungen der Öl- und Gasindustrie, das Unternehmen ist jedoch derzeit nicht in Besitz dieser Infrastruktur und kann nicht garantieren, dass der Zugang zu diesen Einrichtungen in Zukunft möglich sein wird. Tatsächlich hat das Unternehmen mit 14 Öl- und Gasbetreibern in seinen Konzessionsgebieten Kooperationsvereinbarungen unterzeichnet und von diesen die Genehmigung erhalten, diese Infrastruktur für die Entnahme von Lithiumproben aus jener Sole zu nutzen, die von den Öl- und Gasbetreibern mit Hilfe dieser Infrastruktur produziert wird.Des Weiteren wird in der Ressourcenmitteilung Bezug auf den Begriff Lithiumkarbonatäquivalent oder LCE genommen. Es handelt sich hier um eine in der Lithiumexplorations- und -extraktionsbranche gängige und standardmäßige Form der Messung. In der Ressourcenmitteilung erfolgt die Berechnung anhand der Multiplikation der Lithiummasse im Ressourcengebiet mit dem Faktor 5,323.E3 Metals ist ein Petrolithiumunternehmen, das sich auf die rasche Erschließung von Lihtiumsoleprojekten mit direkter Gewinnung in Alberta konzentriert. E3 Metals besitzt mit 6,7 Mio. Tonnen LCE in der abgeleiteten Kategorie bereits eine der weltweit größten kombinierten Lithiumressourcen. Das Unternehmen hat einen überzeugenden Wettbewerbsvorteil: es kann auf umfangreiche Infrastruktureinrichtungen zurückgreifen, die von der Öl- und Gasbranche in Alberta errichtet wurden. E3 Metals konnte seine Findungskosten extrem niedrig halten, da das Unternehmen in der Lage war, für die Definition seiner Ressourcen Proben aus den bestehenden Bohrlöchern zu entnehmen. Über die vorhandene Infrastruktur könnten auch Bohrlöcher und Leitungen für einen künftigen Lithiumproduktionsbetrieb genutzt werden, wodurch der Investitionsbedarf für künftige Projekte deutlich sinken würde. Das Unternehmen hat sich unmittelbar zum Ziel gesetzt, die wirtschaftliche Machbarkeit des chemischen Konzentrationsverfahrens zu belegen. Das Unternehmen hält dies für den Hauptmotor der wirtschaftlichen Produktion seiner Lithiumsoleressourcen in Alberta. Weitere Informationen über E3 Metals finden Sie auf unserer Webseite www.e3metalscorp.com.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:Chris Doornbos, President & CEOGordon MacMillan, P.Geol., QP ist für die Aufbereitung der Fachinformationen in Bezug auf die Ressource bei Exshaw West, die in dieser Pressemeldung enthalten sind, verantwortlich und hat die Verwendung und Veröffentlichung solcher Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Herr MacMillan ist ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) laut Vorschrift NI 43-101.Chris Doornbos (P.Geo), CEO und ein Direktor von E3 Metals Corp., hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen gelesen und freigegeben.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!