Gold wird sich bei "symmetrischer" Inflation der Fed gut entwickeln - Alex Merk

Auch wenn ein erneuter Anstieg der Zinsen im Juni erwartet wird, meint Alex Merk, Präsident von Merk Investments in einem Interview mit Kitco News , dass sich das Währungsumfeld noch immer positiv auf Gold auswirkt.Ein Schlüsselsatz der Fed, der Goldinvestoren interessieren sollte, lautet wie folgt: "Es wird erwartet, dass sich die Inflation auf einer 12-Monatsbasis nahe dem symmetrischen 2-Prozentziel mittelfristig einpendeln wird."Damit, so Merk, macht die Fed klar, dass ein Anstieg der Inflation über 2% kein Problem daratelle. Das wiederum sei ein starker Indikator dafür, dass die Federal Reserve nicht glaubt, der Inflation zuvorkommen zu müssen. "Ich denke, dass sich Gold in dieser Umgebung gut entwickeln wird", fügt Merk hinzu.Er erklärte, dass eine steigende Inflation letztlich die Realzinsen nach unten drücken wird, während der Nominalsatz steigt. Gold könne von dieser Situation profitieren, da es als nicht zinstragender Vermögenswert relativ geringe Opportunitätskosten mit sich bringt.Merk mag das gelbe Edelmetall jedoch auch in Zeiten fallender Aktienkurse. Er meint, dass die Investoren langsam realisieren, dass Aktien teuer werden, da die Volatilität an den Märkten steigt.Zuletzt empfiehlt er, trotz allem auch auf kurzfristige Einflussfaktoren zu achten, da die steigende Inflationsrate eher langfristig bullisch für Gold sei. Der US-Dollar sei hierbei ein entscheidender Faktor, da dessen kürzliche Stärke schwer auf den Goldpreisen gelastet habe.© Redaktion GoldSeiten.de