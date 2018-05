Perth Mint präsentiert Silbermünze "Koala" in doppelter Materialstärke und mit neuem Motiv

Die australische Prägestätte Perth Mint hat heute auf ihren Blog eine neue Koala -Anlagemünze in Silber vorgestellt. Die Besonderheit: Es handelt sich dabei um den ersten sogenannten Piedfort der Perth Mint. Das Wort leitet sich aus der französischen Bezeichnung für "starker Fuß" ab und bezeichnet eine Münze, die im Vergleich zur Normalprägung in doppelter Materialstärke hergestellt wird. Die neue Münze weist folglich den gleichen Durchmesser auf wie die weltweit beliebten Koala-Silbermünzen zu 1 Unze, ist jedoch doppelt so dick und hat ein Gewicht von 2 Unzen.Das Motiv der neuen Anlagemünze unterscheidet sich dabei von der diesjährigen Auflage der Koala-Silbermünzen: Während auf der normalen Ausgabe von 2018 ein einzelner Koala auf dem Ast eines Eukalyptusbaums abgebildet ist, zeigt der Piedfort eine Koalamutter, die ihr Baby auf dem Rücken trägt. Geschaffen wurde das Motiv von der Chefgrafikerin der Perth Mint Aleysha Howarth. Auf der umliegenden Seite der Münze ist Ian Rank-Breadleys bekanntes Porträt von Queen Elizabeth II zu sehen.Die Silbermünze besitzt einen Feingehalt von 99,99% und gilt in Australien als gesetzliches Zahlungsmittel. Die Auflage ist auf 75.000 Stück limitiert.Die neuen Koala-Münzen werden sowohl einzeln in einer Plastikverkapselung als auch in 10er-Packungen verkauft. Eine Bestellung über den Onlineshop der Perth Mint ist derzeit offenbar nicht möglich; Interessenten außerhalb von Australien sollten sich daher bei führenden Münzhändlern nach der Verfügbarkeit erkundigen.© Redaktion GoldSeiten.de