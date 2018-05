Russland: Rückgang der Gold- und Devisenreserven in der 17. Kalenderwoche

Die Zentralbank der Russischen Föderation meldete am Freitag den aktuellen Wert ihrer internationalen Währungsreserven in US-Dollar. Darin enthalten ist auch der Wert der offiziellen Goldbestände des Landes.Den Angaben zufolge beliefen sich die Gold- und Devisenreserven Russlands zum 27. April 2018 auf 460,4 Milliarden Dollar und sind damit im Vergleich zur Vorwoche um 3,4 Milliarden Dollar gesunken, nachdem in den drei Wochen zuvor jeweils ein Plus gemeldet worden war. Am 20. April hatte der Wert der Währungsreserven bei 463,8 Milliarden Dollar gelegen.Gegenüber dem Jahresbeginn ist jedoch ein deutlicher Anstieg festzustellen: Seit dem 5. Januar 2018 hat sich der Wert der Gold- und Devisenreserven um 27,8 Milliarden Dollar erhöht. Damals hatte er 432,6 Milliarden Dollar betragen.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de