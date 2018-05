EMX Royalty Corp. erhält Kreditfazilität über 5 Millionen US-Dollar

Vancouver, 4. Mai 2018 - EMX Royalty Corp. (das Unternehmen oder EMX) (TSX Venture: EMX; NYSE American: EMX) gibt bekannt, dass das Unternehmen einen Kreditvertrag mit Sprott Private Resource Lending (Collector), LP (Sprott) abgeschlossen hat, der EMX eine vorrangig besicherte Kreditfazilität über 5 Millionen US-Dollar (die Kreditfazilität) gewährt.Das im Rahmen der Kreditfazilität gewährte Darlehen in Höhe von 5 Millionen US-Dollar wird am 2. Mai 2019 fällig und wird mit einem jährlichen Zinssatz von 12 %, zahlbar monatlich, verzinst. Als Gegenleistung für die Kreditfazilität zahlte EMX eine Gebühr von 100.000 US-Dollar an Sprott. EMX beabsichtigt, den Erlös aus der Kreditfazilität für Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke zu verwenden.Narinder Nagra, Managing Partner of Sprott, sagte dazu: Als einer der größten Investoren im Rohstoffsektor freut sich Sprott ungemein, mit EMX zusammenzuarbeiten. Unsere Partnerschaft mit dem Team von EMX steht im Einklang mit unserer Strategie, innovatives und flexibles Kapital bereitzustellen, um den Wert außergewöhnlicher Projekte zu maximieren. EMX Royalty Corp. nutzt seine Projektbeteiligungen und sein Explorations-Know-how zum Aufbau von Partnerschaften, bei denen der Partner die Mineralkonzessionen des Unternehmens erweitert und EMX über Gebühren beteiligt ist. EMX ergänzt sein generatives Geschäft mit strategischen Investments und dem Erwerb von Gebührenbeteiligungen an Drittunternehmen.David M. Cole, President & Chief Executive OfficerTel: (303) 979-6666E-Mail: dave@EMXRoyalty.comScott CloseDirector of Investor RelationsTel: (303) 973-8585E-Mail: sclose@EMXRoyalty.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den derzeitigen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können auch Aussagen zu den wahrgenommenen Vorteilen der Konzessionsgebiete, zu den Explorationsergebnissen und Budgetierungen, zu den Schätzungen der Mineralreserven und -ressourcen, zu den Arbeitsprogrammen, zu den Investitionen, zur zeitlichen Planung, zu den Marktpreisen für Edel- und Basismetalle bzw. andere Aussagen, die sich nicht auf Tatsachen beziehen, beinhalten. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Ausdrücke wie schätzen, beabsichtigen, erwarten, werden, glauben, Potenzial und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Gewähr für die zukünftige Betriebstätigkeit und Finanzsituation des Unternehmens darstellen. Sie sind von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren abhängig, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten, Prognosen oder Chancen von EMX wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt bzw. indirekt erwähnt wurden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und Faktoren zählen möglicherweise auch die Nichtverfügbarkeit von finanziellen Mitteln, die Nichtauffindung von wirtschaftlich rentablen Mineralreserven, Schwankungen im Marktwert von Waren, Schwierigkeiten beim Erhalt von Genehmigungen für die Erschließung von Mineralprojekten, die Erhöhung der Kosten für die Erfüllung der behördlichen Auflagen, Erwartungen in Bezug auf die Projektfinanzierung durch Joint Venture-Partner und andere Faktoren.Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung bzw. einen in der Meldung gesondert angeführten Zeitpunkt getätigt wurden. Aufgrund von Risiken und Ungewissheiten, zu denen auch die in dieser Pressemeldung erwähnten Risiken und Ungewissheiten zählen, sowie anderen Risikofaktoren und zukunftsgerichteten Aussagen, die in den Stellungnahmen und Analysen der Unternehmensführung für die zwölf Monate zum 31. Dezember 2017 (MD&A) sowie im jüngsten Jahresbericht für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr angeführt sind, können die tatsächlichen Ereignisse unter Umständen wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen über das Unternehmen - einschließlich MD&A, Formular 20-F und Finanzberichte des Unternehmens - sind auf SEDAR (www.sedar.com) und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) erhältlich.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. 