Silberpreis erreicht neues Jahrestief; zum Wochenschluss gut erholt

Silber-Future setzt Konsolidierung fort

Der abgebildete Wochenchart des in New York gehandelten Silber-Futures zeigt die Kursentwicklung seit 2016. Jede abgebildete Kerze (Candlestick) stellt die Kursbewegung einer Woche dar, bei einem aktuellen Kurs von 16,555 $ pro Feinunze.Der Silberpreis bewegt sich in einer ausgeprägten Konsolidierung zwischen 15,00 $ und 18,00 $, wie man im Chart anhand der grau hinterlegten Fläche sehen kann. Es liegt also ein Seitwärtstrend vor.Mit der aktuellen Wochenkerze wurde ein neues Jahrestief und die im Chart eingezeichnete diagonale grünen Stützungslinie erreicht. Zum Wochenschluss konnt der Silberpreis jedoch wieder steigen und auf Höhe der Wocheneröffnung schließen. Es liegt somit eine Doji-Kerze vor bzw. Hammer-Kerze vor, was positiv zu werten ist.Die relevante Aufwärtstrendlinie (im Chart grün eingezeichnet) verbindet das Tief des Jahres 2017 mit dem Tief von Dezember 2017 und wurde in der aktuelle Woche erreicht. Der Kurs hat sich davon wieder deutlich entfernt, was positiv zu werten ist.Der Silberpreis notiert aktuell im Bereich der von uns beobachteten Trendindikatoren: die blaue Linie des 20 Wochen Gleitenden Durchschnitt (GD), die grüne Linie des 50-Wochen-GD und die braune Linie des 200 Wochen GDs.Aus Sicht dieser Trendindikatoren liegt ein neutrales bis verhalten negatives Chartbild vor.Der abgebildete Wochenchart des Silber-Futures kann noch als neutral eingeschätzt werden. Es liegt kein eindeutiger Trend vor.Erst ein Wochenschlußkurs unter der wichtigen 16,00 $ Marke würde das neutrale Chartbild auf negativ drehen.© Karsten Kagels