Gold: Zentrale Unterstützung hält bislang

Der Goldpreis befindet sich übergeordnet in einem breiten Seitwärtskorridor, in dessen Verlauf eine mittelfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten wurde. Nach dem steilen Kursrückgang der letzten Wochen konnten die Bullen die wichtige Unterstützung bei 1.301 USD in der Vorwoche gegen etliche Angriffe der Verkäuferseite verteidigen. Es folgte eine leichte Erholung, die über die 1.310 USD-Marke führte. Damit konnte ein weiteres bärisches Signal bislang verhindert werden.Um aus der leichten Erholung eine nachhaltige Aufwärtsbewegung werden zu lassen, müsste der Goldpreis jetzt auch die wichtige Barriere bei 1.325 USD überwinden. Damit könnte sich die Aufwärtsbewegung beschleunigen und eine Kaufwelle bis 1.341 USD folgen.Bei einem Ausbruch über die Marke wäre ein Kaufsignal aktiv und mit Zugewinnen bis 1.355 und 1.366 USD zu rechnen. Stoppt der Anstieg dagegen auf dem aktuellen Niveau, wäre ein weiterer Test der 1.301 USD-Marke die Folge. Hier könnte ein neuerlicher Anstieg starten. Ein Unterschreiten der Unterstützung würde dagegen für die Verkäuferseite sprechen und Verluste bis 1.285 und 1.265 USD nach sich ziehen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG