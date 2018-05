Kitcos Goldumfragen: Wall Street und Main Street optimistisch

Im Bezug auf die Entwicklung des Goldpreises in dieser Woche sind Finanzanalysten und Privatanleger gleichermaßen bullisch eingestellt. Nachdem der Goldkurs an der Terminbörse Comex in der vergangenen Woche bis auf 1.302 $ je Unze fiel, rechnen beiden Gruppe der wöchentlichen Umfrage von Kitco News zufolge nun mit einer Erholung.An der aktuellen Umfrage beteiligten sich 18 professionelle Marktbeobachter, von denen zwölf (67%) angaben, dass der Goldpreis in dieser Woche voraussichtlich steigen wird. Vier Analysten (22%) erwarten dagegen einen weiteren Rückgang, während zwei (11%) von einer Seitwärtsbewegung ausgehen.Darüber hinaus gaben 809 private Goldinvestoren ihre Stimme ab. Von diesen waren ebenfalls 69% (577 Teilnehmer) optimistisch; 23% bzw. 183 Umfrageteilnehmer glauben jedoch, dass der Goldkurs im Wochenverlauf sinken wird. Die übrigen 9% (69 Teilnehmer) waren neutral eingestellt.© Redaktion GoldSeiten.de