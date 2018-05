Schizophrene Silberinvestoren: ETFs verzeichnen größte Zuflüsse seit 2 Jahren

Die Silberinvestoren haben sich in den vergangenen zwei Wochen ziemlich schizophren verhalten. Nachdem die börsengehandelten Silberfonds Mitte April enorme Kapitalzuflüsse verbuchten, wurde in der letzten Woche (17. Kalenderwoche) der größte Abfluss seit Januar 2015 verzeichnet. In dieser Woche (18. Kalenderwoche) investierten die Anleger jedoch wieder so viel Geld in Silber-ETFs, wie schon seit März 2016 nicht mehr.Damals schoss der Silberpreis daraufhin 45% in die Höhe......und das weiße Metall zeigte eine eine deutlich bessere Performance als Gold, wie der Rückgang des Gold/Silber-Verhältnisses zwischen März und Juni 2016 zeigt.Vergessen Sie dabei nicht, dass sich auch die Positionierung der Spekulanten an den Terminmärkten für Gold und Silber derzeit stark unterscheidet.© ZeroHedgeDer Artikel wurde am 4. Mai 2018 auf www.zerohedge.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.