5-Jahres-Hochs für Gold in greifbarer Nähe - Bank of America

Paul Ciana, ein Analyst der Bank of America, ist der Ansicht, dass ein Aufwärtstrend an den Rohstoffmärkten auch den Goldpreis auf den höchsten Stand seit 2013 katapultieren könnte. In der Sendung Futures New sagte er am Freitag auf CNBC , dass der Schluss des CRB Commodity Index bei mehr als 200 Punkten eine bullische, steigende Dreiecksbasis im Chart bestätigt und weiteres Aufwärtspotential von 20% innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre signalisiert."Gold und die Edelmetalle wären an einer solchen Rally angesichts ihrer Gewichtung im Rohstoffindex definitiv beteiligt", erklärt Ciana. Er weist darauf hin, dass der Goldsektor nun bereits seit sechs Jahren eine Basis ausbildet. Unter technischen Analysten gäbe es das Sprichwort "the bigger the base, the higher in space", d. h. je größer die Basis ist, desto höher werde Kurs anschließend steigen. Genau trifft dem Analysten zufolge derzeit auf den Goldkurs zu: "Gold bringt sich ganz einfach in Ausgangsposition für die nächste Phase des Rohstoff-Bullenmarktes."Paul Ciana erwartet, dass der Kurs in nächster Zeit über das Niveau von 1.350-1.375 $ ausbrechen kann und dann auf rund 1.450 $ klettern wird, möglicherweise bereits Ende dieses Jahres. Der Auslöser dafür wird seiner Ansicht nach eine erneute Schwäche des US-Dollars sein. Zunächst sei zwar ein weiterer Anstieg des US-Dollar-Index auf 94 oder sogar 95 Punkte denkbar, doch dann sei es an der Zeit, eine bearishe Position gegenüber der US-Währung einzunehmen.Die Tatsache, dass die Hedgefonds ihre Long-Positionen am Terminmarkt zuletzt liquidierten und ihre Short-Positionen erhöhten, wertet der Experte ebenfalls bullisch. "Ich denke, dass es während der Bildung einer 6-jährigen Basis nichts Besseres gibt als einen Sell-off", meint Ciana.© Redaktion GoldSeiten.de