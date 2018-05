Celsius Resources Ltd.: Kapitalerhöhung abgeschlossen!

Quelle: https://www.asx.com.au/asxpdf/20180504/pdf/43tswly13vk78q.pdf

Kobalt-Explorer Celsius konnte binnen kürzester Zeit die anvisierte Kapitalerhöhung schließen. Es wurden neue Aktien im Gegenwert von 9 Millionen AUD zu 0,185 AUD ausgegeben. Mit diesem Kapital soll die Scoping-Studie (Veröffentlichung im Juni geplant), die Vormachbarkeitsstudie sowie alle weiteren Explorationsarbeiten finanziert werden. Das Geld kam von institutionellen Investoren aus den USA, Europa, Hong Kong und Australien.Um auch bestehenden Aktionären die Chance zu geben, auf diesem Niveau investieren zu können, gibt es eine kleine Bezugsrechtskapitalerhöhung für uns.Wer am 02.05. Aktien von Celsius Resources im Depot hatte, kann nun ebenfalls einen Zeichnungsauftrag zum Preis von 0,185 AUD abgeben. Das Kontingent liegt allerdings bei nur 3 Millionen AUD.Das Unternehmen bietet folgende Zeichnungsschritte an:Wie immer, ist das Angebot eigentlich nur für Aktionäre mit Adresse in Australien und Neuseeland. Doch einige Banken leiten die Angebote reibungslos weiter, andere nicht. Hierauf hat das Unternehmen leider keinen Einfluss.Wenn Sie nochmals zeichnen möchten und die Unterlagen erhalten, dann können Sie dies ganz nach Ihrem Gusto tun. Ich werde die Position für unser Wachstumsdepot unverändert belassen, auch aus dem Grund, da sicherlich einige Banken wieder die Zeichnung verweigern werden.Die Kapitalerhöhung war exzellent organisiert und ging schnell über die Bühne. Mit den 9 Millionen plus die weiteren 3 Millionen AUD ist Celsius optimal finanziert und wird voraussichtlich in den nächsten 6-9 Monaten kein neues Geld benötigen. Der CEO Brendon Borg hat sich in der Kapitalerhöhung 5,33 Millionen Aktien im Gegenwert von 133.333 AUD gekauft:Seine Aktienposition liegt nach dem Kauf bei 21,33 Millionen Stücken. Ein ordentliches Paket, das weiterhin viel Ansporn verleihen sollte.Celsius hat die Kapitalerhöhung sehr gut durchgezogen und ist nun für die nächsten Schritte finanziert. Die Probleme im Kongo scheinen nicht abzureißen (Katanga mit erheblichen Problemen) und CELSIUS ist in Namibia aus meiner Sicht deutlich besser positioniert!