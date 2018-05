Fura Gems entdeckt einen außergewöhnlichen 25,97-karätigen kolumbianischen Smaragd

TORONTO, 8. Mai 2018 - Fura Gems Inc. ("Fura" oder das "Unternehmen") (TSXV: FURA, OTC: FUGMF und FRA: BJ43) berichtet heute die Entdeckung eines seltenen und außergewöhnlichen 25,97-karätigen Smaragds in ihrer kolumbianischen Smaragdmine Coscuez in Boyaca, Kolumbien. Dieser kolumbianische Smaragd ist nach Ansicht des Unternehmens aufgrund seiner Größe, Farbsättigung und Reinheit selten und außergewöhnlich. Die Entdeckung erfolgte im Rahmen des laufenden Großprobenprogramms, das Ende März 2018 begann. Der 25,97-karätige Smaragd erhielt den Namen "ÄRE-Smaragd" nach einer Gestalt in der antiken kolumbianischen Mythologie, die für die Schaffung der Primärquellen der Smaragde in Kolumbiens Region Boyaca verantwortlich ist; die Berge Fura und Tene sowie der Rio Minero (Fluss).Abbildung 1: der ÄRE-Smaragd"Wir sind von der Entdeckung dieses außergewöhnlichen Smaragds während dieser sehr frühen Phasen unseres Großprobenprogramms begeistert. Bis dato haben die Ergebnisse dieses Programms die Erwartungen unseres hoch qualifizierten Managementteams übertroffen. Die Qualität des Äre-Smaragds repräsentiert wirklich die Gelegenheit und das Prestige der kolumbianischen Smaragde, welche die meistgefragten Smaragde der Welt sind," sagte Dev Shetty, Prsident und CEO von Fura. "Es wurde ebenfalls mit den Arbeiten an einer ersten Mineralressource in Coscuez begonnen und wir hoffen, dass wir dies bis zum vierten Quartal des Jahres abgeschlossen haben. Fura ist noch ein Unternehmen in den Kinderschuhen, aber ich bin auf den Fortschritt stolz, den wir bis dato erzielt haben."Seit Beginn des Großprobenprogramms wurden 214 Tonnen Material gesammelt und Rohsmaragde mit einem Gewicht von insgesamt 1.831 Karat gefunden, wovon 850 Karat als hochwertige Schmucksteine betrachtet werden. Da das Großprobenprogramm noch in einer frühen Phase ist, sind die Zahlen keine Anzeichen einer Mineralressource. Die Großprobenentnahme wir das Jahr hindurch fortgesetzt und man erwartet die Entnahme von insgesamt 30.000 Tonnen Material. Das Unternehmen plant die Inventarisierung der Smaragde aus dem Großprobenprogramm, um mit der Ausarbeitung eines Bewertungssystems für kolumbianische Rohsmaragde zu beginnen.Das Unternehmen erzielte ebenfalls einen signifikanten Fortschritt mit der Pilotwaschanlage (Nennkapazität von 30 Tonnen pro Stunde), die die Aufbereitung der Großproben unterstützen wird. Die Entwurfsphase wurde jetzt abgeschlossen und das Unternehmen erwartet die Inbetriebnahme der Anlage irgendwann vor Ende des dritten Quartals 2018. Ferner gab das Unternehmen die Zusammenarbeit mit Watt, Griffis, McOuat Limited an der Schätzung einer ersten Mineralressource für die Smaragdmine Coscuez bekannt (siehe Pressemitteilung vom 2. Mai 2018).Nachdem das Unternehmen sein Großprobenprogramm abgeschlossen hat, die erste Mineralressource formalisiert wurde und das Bewertungssystem für kolumbianische Smaragde gut eingeführt ist, wird die erste Auktion der kolumbianischen Smaragde des Unternehmens stattfinden. Das Unternehmen erwartet den ersten Verkauf der Rohsmaragde irgendwann im zweiten Quartal des Jahres 2019.Das Unternehmen rät zur Vorsicht, da es seine Produktionsentscheidung mit auf eine Machbarkeitsstudie der Mineralvorräte basiert, um die Wirtschaftlichkeit und und technische Realisierbarkeit zu zeigen. Folglich besteht eine erhöhte Unsicherheit und es gibt mehrere technische und wirtschaftliche Ausfallrisiken, die mit dieser Produktionsentscheidung in Zusammenhang stehen. Diese Risiken, umfassen unter anderem Bereiche, die in einer Machbarkeitsstudie detaillierter analysiert werden wie z. B. die Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsanalyse für Ressourcen und Vorräte und einer Anzahl spezialisierter Studien in Bereichen wie z. B. Abbau- und Ausbringungsverfahren, Marktanalyse sowie Auswirkungen auf Umwelt- und Gemeinde. Fura Gems Inc. ist ein Schmucksteinbergbau- und Marketingunternehmen, das sich mit dem Abbau, der Exploration und Akquisition von Edelsteinlizenzen befasst. Furas Hauptsitz befindet sich in Toronto, Kanada und der Sitz der Hauptverwaltung ist im Almas Tower in Dubai. Fura wird an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "FURA" gehandelt.Fura beschäftigt sich mit der Exploration von Ressourcenliegenschaften in Kolumbien und besitzt eine 76%-Beteiligung an der Smaragdmine Coscuez in Boyaca, Kolumbien. Fura beschäftigt sich ebenfalls mit der Exploration und dem Abbau von Rubinen in Mosambik durch eine 80%-Effektivbeteiligung an vier Rubinlizenzen (4392, 3868, 3869 und 6811), die das Unternehmen im November 2017 erwarb.Ricardo A. Valls, M.Sc., P.Geo., von Valls Geoconsultant, Toronto, Ontario, ist gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person. Er hat die wissenschaftliche und technische Information in dieser Pressemitteilung überprüft und zur Veröffentlichung zugelassen. Herr Valls wir als unabhängig von Fura angesehen.Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.Fura Gems Inc.Dev Shetty - President & Chief Executive OfficerTel: +971 (0) 4 240 8760dev.shetty@furagems.comVikram Pathak - Investor RelationsTel: +1-647-276-7816vikram.pathak@furagems.comPublic RelationsTavistock (UK)Jos Simson / Barney HaywardTel: +44-207-920-3150fura@tavistock.co.ukInvestor RelationsRenmark Financial Communications Inc.Barry Mire, Vice PresidentTel.: 416-644-2020 or 514-939-3989bmire@renmarkfinancial.com