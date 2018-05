Indien: Geringere Goldimporte im April

Die indischen Goldeinfuhren sind im letzten Monat im Vergleich zum April 2017 offenbar deutlich gesunken, wie Bloomberg gestern unter Berufung eine anonyme Quelle berichtete. Dies stellt bereits den vierten monatlichen Rückgang in Folge dar.Den Angaben zufolge importierte das Land, das neben China der größte Goldkonsument weltweit ist, im April 52,7 Tonnen des Edelmetalls, 46% weniger als noch im Vorjahr. Insgesamt wurden in den ersten vier Monaten dieses Jahres 211,7 Tonnen Gold nach Indien geliefert, was einen Rückgang um 43% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2017 darstellt. Das indische Finanzministerium hat die Zahlen jedoch noch nicht öffentlich bekanntgegeben.Dem Artikel zufolge waren die steigenden Goldpreise und der schwächere Kurs der indischen Rupie der Grund für die geringere Nachfrage. Trotz des wichtigen religiösen Frühlingsfests Akshaya Tritiya, zu dem traditionell viel Gold gekauft und verschenkt wird, blieben die Umsätze der Händler im vergangenen Monat gering.Die Analysten von ICRA Ltd., dem lokalen Ableger von Moody's Investor Service, schätzen zudem, dass die Nachfrage nach Goldschmuck in Indien in diesem Jahr nur 2-4% zunehmen wird, verglichen mit einem Anstieg um 12% im letzten Jahr.© Redaktion GoldSeiten.de