1.350 Dollar Gold ist wahrscheinlicher - TD Securities

Wie Kitco News berichtet, schrieb Bart Melek, Rohstoffstratege bei TD Securities, in einer Notiz am Montag, dass eine Abnahme des Goldpreises unter 1.300 Dollar zwar nicht ausgeschlossen sei, man eine Bewegung zu 1.350 Dollar jedoch trotzdem für wahrscheinlicher hält.In den letzten Woche übte der steigende US-Dollar deutlichen Druck auf das gelbe Edelmetall aus und hielt es so in einer Spanne zwischen 1.300 Dollar und 1.320 Dollar gefangen. Der Dollar wird auch weiterhin Haupttreiber der Goldpreise sein und Investoren werden gespannt auf die Ergebnisse der aktuellen Rally warten.Zusätzliche Dollarstärke könnte durch die Veröffentlichung amerikanischer Wirtschaftsdaten ausgelöst werden, die die Märkte bisher beeindruckt hätten, so schrieb Melek. "Das könnte sich in den kommenden Wochen als schlechte Nachrichten entpuppen," meinte dieser, "unter diesen Umständen wäre eine Abnahme auf unter 1.300 Dollar auch möglich, vielleicht sogar eine Annäherung an 1.280 Dollar je Unze."Jedoch ist ein Fall unter 1.300 Dollar aufgrund der Federal Reserve und der Annahme, dass die Zentralbank zulassen wird, dass "die Inflation über das gesetzte Ziel steigt" unwahrscheinlich.© Redaktion GoldSeiten.de