Gold-Fundamentaldaten sind nicht bullisch - noch nicht!

Goldpreis & Tonnen im Gold-ETF GLD

Fragen Sie einige Goldbefürworter, warum Gold noch nicht aus seiner Spanne ausgebrochen ist; Sie werden wahrscheinlich die typischen Antworten erhalten. Einige werden sagen, dass die Manipulation oder Preisunterdrückung Schuld sei. Andere werden die aktuelle US-Dollarrally erwähnen (während sie vernachlässigen, dass der vorherige Rückgang des Dollars nicht in der Lage war, Gold zu einem neuen Hoch zu führen). Nur wenige würden sagen, dass die Fundamentaldaten nicht geeignet positioniert sind. Keiner kann das sicher wissen, aber die Fundamentaldaten des Goldes haben sich im letzten Jahr nicht verbessert und befinden sich nicht dort, wo sie sein sollten, um einen Breakout zu unterstützen.Der Großteil der Geschichte zeigt uns, dass Gold umgekehrt mit Realzinsen (oder Realrenditen) in Verbindung steht. Das ergibt durchaus Sinn, da Gold schon seit Tausenden von Jahren als Geldmittel angesehen wird. Wenn die Realzinsen fallen, sinken die Realrenditen, die durch Geld auf der Bank oder Staatsanleihen erzielt werden. Gold profitiert davon. Im umgekehrten Fall besteht die Korrelation logischerweise ebenfalls: Steigende Realzinsen bedeuten steigende Realrenditen der zuvor genannten Anlageinstrumente. Das ist negativ für Gold.Die Realzinsen sind tatsächlich in den letzten 18 Monaten gestiegen, wie der untere Chart zeigt. Aufgrund eines schwächelnden US-Dollars sowie Erwartungen einer Eskalation der langfristigen Renditen hat sich Gold in diesem Zeitraum dennoch gut entwickelt.In Anbetracht des Realzinsanstiegs ist es keine Überraschung, dass die Investitionsnachfrage nach Gold schwach war. Goldbefürworter verweisen oft auf die starke Nachfrage aus China und die angespannte Situation am physischen Goldmarkt. In Wirklichkeit ist es jedoch die Investitionsnachfrage, die Bullenmärkte vorantreibt. Die Nachfrage tendiert dazu, auf negative und/oder sinkende Realzinsen zu reagieren oder sich nach ihnen zu richten.Man kann die Investitionsnachfrage in Realzeit beispielsweise messen, indem man beobachtet, wie viel Gold im SPDR Gold Trust (GLD) gehalten wird. Wie wir unten sehen können, bestätigte die Investitionsnachfrage (dieser Metrik zufolge) die Erholung des Goldkurses im ersten Halbjahr 2016. Jedoch blieb sie in den letzten 18 Monaten relativ konstant, während Gold aus dem 1.100-Dollar-Bereich bis auf 1.360 Dollar stieg.Wenn also die Fundamentaldaten für Gold nicht bullisch sind und die Investitionsnachfrage niedrig, was muss sich ändern, damit Gold davon profitieren kann?Offensichtlich benötigt Gold fallende Realzinsen. Positiv für das Edelmetall wäre also eine Kombination aus schneller steigender Inflation und langsamer oder gar nicht mehr steigenden kurzfristigen Renditen - einschließlich des US-Leitzinses. In den letzten Quartalen hat sich die Inflationsrate erhöht, doch die kurzfristige Renditen klettern schneller, wie der Anstieg der Realzinsen (siehe erster Chart) zeigt.