Monument Mining beginnt mit Explorationsbohrprogramm auf Burnakura

Bohrprogramme Bohrungen Meter

NOA 7/8

NOA 7/8 Metallurgical (metallurgisch) 2 445

NOA 7/8 Deep Exploration (Tiefenexploration) 9 2.500

Total 11 2.945

Oxid in geringer Tiefe

FCL3 2 50

Lewis West 30 750

FCL2 10 250

Tough go 6 150

Three stooges 10 250

Old working 4 100

Orex 4 100

Total 66 1.650





Erkundung unterhalb Tagebaugruben Holes Meter

ANA 1 255

Banderol 1 125

Authaal 1 100

Total 3 480

Vancouver, Kanada. 8. Mai 2018 - Monument Mining Ltd. (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ("Monument" oder das "Unternehmen") meldet, dass das Unternehmen mit einem Bohrprogramm auf Burnakura begonnen hat. Das Ziel des Programms ist die Erhöhung seiner Goldressourcen im oberflächennahen Oxidmaterial und im untertägigen frischen Material zusätzlich zur bestehenden mit NI 43-101 konformen Ressourcenschätzung, die am 12. August 2015 bei Sedar eingereicht wurde.Das Programm wird sich anfänglich auf die Erweiterung der Vererzung NOA 7/8 in Fallrichtung konzentrieren. Dies erfolgt im Anschluss an das Bohrprogramm 2016, das ermutigende Gehalte erzielte. Die signifikanten Ergebnisse wurden in der Pressemitteilung, datiert den 11. Juli 2016, beschrieben. Sie unterstützen die Kontinuität der Vererzung in Fallrichtung. Das Programm wird ebenfalls zusätzliche Proben für weitere metallurgische Testarbeiten liefern.Weitere Bohrungen sind geplant, die auf die hochgradigen, in geringer Tiefe lagernden oxidischen Goldvorkommen und auf das Tiefenpotenzial mehrerer Tagebaugruben innerhalb der Bergbaulizenzen Burnakura zielen.Der Bohrauftrag wurde an Mitchell Operations Pty Ltd vergeben, die ein neues Modell des Bohrgeräts Sandvik DE880HC verwenden werden, um sowohl RC- als auch Kernbohrungen niederzubringen, insgesamt 80 Bohrungen mit einer Länge von 5.075m. Der Erfolg dieser Bohrungen könnte eine weitere Optimierung des Tagebau- und Untertagebaupotenzials auf Burnakura unterstützen, die möglicherweise in eine wirtschaftliche Erstbewertung oder in einen frühzeitigen Produktionsbeginn aufgenommen werden kann, sollte sie wirtschaftlich tragbar sein.Einzelheiten aller drei Bohrprogramme sind in Tabelle 1 aufgeführt. Der Abschluss der Bohrarbeiten wird Anfang bis Mitte Juni 2018 erwartet.NOA 7/8 Tiefenexplorationsprogramm: Neun Tiefbohrungen (insgesamt 2.500 Bohrmeter) sind geplant, um das Abtauchen der hochgradigen Vererzung in nördlicher Richtung weiterzuverfolgen (Abbildung 1. NOA 7/8 Längsschnitt). Ferner werden zwei Kernbohrungen niedergebracht, um repräsentative Bohrkernproben zu erhalten, die metallurgischen Testarbeiten unterzogen werden.Abbildung 1 der englischen Pressemitteilung: NOA 7/8 LängsschnittBurnakura Shallow-Oxide-Programm: Der Zweck des Burnakura Shallow-Oxide-Programms ist die Abgrenzung von in geringer Tiefe lagerndem hochgradigem oxidischem Tagebaumaterial, das die Basis für die ersten drei bis sechs Monate der geplanten Inbetriebnahme bilden würde. Auf den geplanten Bohrzielen wurden bereits hochgradige Goldvorkommen identifiziert, die typischerweise bis zu 20m unter der Oberfläche der Burnakura-Lizenzen liegen. Laut Vorstellung könnten Bohrungen in engen Abständen, diese hochgradigen Vorkommen möglicherweise ausdehnen. Ein Beispiel dafür ist das Vorkommen von in geringer Tiefe lagerndem Oxidmaterial Lewis West in Abbildung 2.Abbildung 2 der englischen Pressemitteilung: Draufsicht Lewis WestBurnakura Deeper-Pit-Programm: Das Deeper-Pit-Programm (Programm zur Erkundung des Tiefenpotenzials der Tagebaugruben) zielt auf die Ausdehnung der Vererzung unter die bisher auf den Burnakura-Lizenzen betriebenen Tagebaugruben (Abbildung 3: ANA Profilschnitt Blickrichtung Norden). Es wurden drei Tagebaugruben für eine Überprüfung in der Tiefe ausgewählt: Alliance und New Alliance ("ANA"), Authaal und Banderol.Abbildung 3 der englischen Pressemitteilung: Alliance und New Alliance: Profilschnitt Blickrichtung NordenDie wissenschaftliche und technischen Information in dieser Pressemitteilung wurde von Mark Lynch-Staunton, MCSM), MAIG, B.Sc. Hons Exploration Geology, M.Sc Mining Geology zusammengestellt. Roger Stangler, MEng, MAusIMM, MAIG, hat diese Zusammenstellung betreut und zugelassen. Er ist gemäß NI 43-101 Standards eine qualifizierte Person. Monument Mining Ltd. (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt. Das erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte, einschließlich des Kupfer-Eisen-Projekts Mengapur im malaysischen Bundesstaat Pahang und der Murchison-Goldprojekte im Gebiet Murchison in Western Australia, die Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra umfassen. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 190 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein.