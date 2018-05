Palladium: Entscheidungsphase rückt näher

Nach einer steilen Kehrtwende an der Unterstützung bei 908 USD zog der Palladiumpreis Anfang April über die Widerstandsmarken bei 963 und 982 USD an und erreichte in der Spitze die zentrale Barriere bei 1.052 USD. Dort prallte der Wert nach unten ab, konnte von der Käuferseite allerdings vor einem weiteren Einbruch bewahrt werden, indem die 963 USD-Marke zurückerobert wurde. In den vergangenen Tagen etablierte sich der Wert über der Unterstützung und nimmt aktuell den Widerstand bei 982 USD ins Visier.Noch ist der Einbruch von Mitte April nicht neutralisiert und damit jederzeit mit einer Fortsetzung der Verkaufswelle zu rechnen. Dennoch hat der Palladiumkurs bei einem Anstieg über 982 USD weiteres Erholungspotenzial bis 1.015 USD. Dort entscheidet sich, ob ein neuer Aufwärtstrend gestartet wurde oder die Bären die Verkaufswelle fortsetzen. Bei einem Anstieg über die Hürde wäre die vorherige Verkaufswelle neutralisiert und eine Aufwärtsbewegung bis 1.052 USD die Folge.Darüber hätten die Bullen den langfristigen Aufwärtstrend reaktiviert. Setzt Palladium dagegen unter 930 USD zurück oder scheitert der Wert zuvor an der 1.015 USD-Marke, käme es zur Fortsetzung der Verkaufswelle und einem Einbruch bis 908 USD.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG