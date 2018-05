GFMS erwartet beste Goldpreisentwicklung seit fünf Jahren

Die Analysten des auf Edelmetalle spezialisierten Marktforschungsunternehmens GFMS Thomson Reuters gehen davon aus, dass der Goldpreis aufgrund von Sorgen um die weltpolitische Lage 2018 die beste Performance seit fünf Jahren zeigen wird. In einem gestern veröffentlichten Bericht schrieben sie, dass die globalen Unsicherheitsfaktoren voraussichtlich zu einer erhöhten Nachfrage nach Barren und goldgedeckten Investmentfonds führen werden. Dies geht aus einem Artikel der Nachrichtenagentur Reuters hervor."Die Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit US-Präsident Trump werden in Kombination mit den fortwährenden Spannungen im Nahen Osten und den Brexit-Verhandlungen die wichtigsten Preisfaktoren am Goldmarkt bleiben", erklärte das Analystenteam. Die Marktforscher sagen daher eine Erholung der Nachfrage nach Gold-ETFs voraus, die ihren Schätzungen zufolge in diesem Jahr Nettozuflüsse von rund 350 Tonnen verzeichnen werden, verglichen mit 177 Tonnen 2017.Allgemein werde die Goldnachfrage der Kleinanleger wieder zunehmen, nachdem sie zuvor vier Jahre in Folge gesunken war. Insbesondere Goldbarren könnten sich demnach wieder größerer Beliebtheit erfreuen. Die Münznachfrage soll jedoch weiterhin gering bleiben, nachdem sie 2017 auf den niedrigsten Stand seit 2007 gefallen war.Zudem rechnet GFMS damit, dass die Zentralbank Chinas ihre Goldreserven im Laufe des erneut aufstocken wird. Diese hatte seit Oktober 2016 keine neuen Zukäufe mehr berichtet. Insgesamt prognostizieren die Analysten eine staatliche Goldnachfrage im Umfang von mehr als 400 Tonnen.In Bezug auf die Minenproduktion sagen die Marktforscher ein Angebot von 3.265 Tonnen vorher. Dies entspräche in etwa dem Minenausstoß des letzten Jahren, als die Produktion erstmals seit 2008 rückläufig war.Alles in allem prognostiziert GFMF einen durchschnittlichen Goldpreis von 1.360 $ in diesem Jahr, ein Plus von 8% gegenüber 2017. Kurzfristige Kursbewegungen in Richtung der 1.500-$-Marke seien ebenfalls möglich.© Redaktion GoldSeiten.de