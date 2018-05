Gold verdankt den Investoren viel - Tom Brady

In einem Interview mit Daniela Cambone von Kitco News sprach Tom Brady, dem Chef-Ökonom von Newmont Mining, während der Mines & Money Konferenz davon, dass Gold seit 2016 größtenteils durch Investitionen vorangetrieben wurde. Und damit das gelbe Edelmetall aus seiner aktuellen Handelsspanne ausbrechen könne, müsse es noch mehr Unsicherheit auf den Märkten geben sowie geopolitische Risiken, die das Interesse der Investoren steigern.Des Weiteren fügt er hinzu, dass sich die Aktienmärkte in diesem Jahr überwiegend seitwärts entwickelt haben. Zusammen mit einer zunehmenden Volatilität habe dies die Investoren zu sicheren Häfen getrieben.Brady persönlich empfindet es jedoch auch als wichtig, sich gut über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren. "Es gibt keine Abkürzung. Man muss seine Nase in ein Buch stecken."Zum Schluss erwähnt er weiterhin, dass eine verstärkte Nachfrage, besonders aus China, sowie Erweiterungen der Infrastruktur und Urbanisierungen positiv für alle Metalle seien und so auch für Gold.© Redaktion GoldSeiten.de