Tom Elliott rät zu "angemessener Diversifikation" nach US-Ausstieg aus dem Atomabkommen

Die Entscheidung der USA, sich aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückzuziehen, bedeutet zunehmende Marktvolatilität, und Investoren müssen sichergehen, dass sie "angemessen diversifiziert" sind, schrieb Tom Elliott, internationaler Investmentstratege bei deVere Group am Donnerstag. Auf kurzfristige Sicht prognostiziert er, dass die Goldpreise steigen werden, sobald die Märkte damit beginnen, die Nachrichten an sich sowie die daraus resultierende gesteigerte geopolitische Spannung zu verdauen, so berichtet Kitco News "Da die Entscheidung des US-amerikanischen Präsidenten so schwerwiegend ist, scheint es zumindest wahrscheinlich, dass Gold und der US-Dollar durch wachsende Ängste vor weiteren Konflikten im Nahen Osten nach oben ausbrechen werden; dabei werden Risikovermögenswerte, vor allem Aktien- und Kreditmärkte, schwächeln. Öl könnte ebenfalls steigen", schrieb der Stratege.Um von diesen Umständen am besten profitieren zu können, empfiehlt Elliott eine gute Diversifikation. Es sei wichtig für Investoren, ihre Anlagen im Angesicht derartiger geopolitischer Ereignisse möglichst breit zu streuen, um eventuelle Risiken für Anlagenrendite zu vermeiden. Diese Diversifikation solle unter anderem über verschiedene Vermögenswertklassen, Branchen und geografische Regionen erfolgen.© Redaktion GoldSeiten.de