Goldhandel in Indien und China sieht vielversprechend aus

Gold ist seit Jahresbeginn, einschließlich bis zum letzten Freitag, um einen halben Prozent gestiegen. Das klingt nicht sonderlich aufregend, der S&P 500 Index befand sich jedoch während derselben Zeitspanne im roten Bereich - das ist das erste Mal seit fast einem Jahrzehnt, dass die Aktien Anfang Mai im Vergleich zum Jahresbeginn im Minus notieren. Das gelbe Edelmetall tut derweil genau das, wofür viele Investoren es in ihr Portfolio aufgenommen haben - es entwickelt sich umgekehrt zu den allgemeinen Märkten. Das hebt seine langjährige Rolle als attraktive Diversifikation und Wertanlage hervor.Gold wurde von einem stärkeren US-Dollar unter Druck gesetzt und der Mai lieferte historisch niedrigere Preise. Wie ich bereits zuvor erwähnt habe, ist das ein idealer Eintrittspunkt in Erwartung einer Spätsommerrally, vor der Diwali-Festlichkeit und der indischen Hochzeitssaison, in der Goldschmuck verschenkt wird, der als glücksverheißend gilt. Die Nachfrage aus China sieht für den Rest des Jahres ebenfalls vielversprechend aus.Laut dem aktuellsten Bericht des World Gold Councils (WGC) fiel die indische Goldschmucknachfrage im ersten Quartal um 12% verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Der Verbrauch sank auf 87,7 Tonnen, im Vergleich zu 99,2 Tonnen in den ersten drei Monaten 2017. Wie der WGC meldete, trug zu dieser Schwäche die Tatsache bei, dass es in Indien im ersten Quartal dieses Jahr weniger glückverheißende Festtage gab, als in den letzten drei Jahren.Jedoch folgte dies auf ein monumentales viertes Quartal 2017, als die Goldnachfrage des weltweit zweitgrößten Verbrauchers 189,6 Tonnen erreichte - ein Rekordhoch - also war ein Rückgang zu erwarten.Vorausschauend wird geschätzt, dass Indien diesen Sommer eine "normale" Monsunsaison erleben wird. Das sind gute Neuigkeiten für den Goldhandel. Ein Drittel von Indiens Goldnachfrage stammt von ländlichen Bauern, deren Ernteeinnahmen vom Regen eines gesunden Monsuns abhängen. Wenn der Subkontinent eine Dürre erlebt, wie 2014 und 2015, leidet der Goldverbrauch darunter.Das India Meteorogical Department (IMD) berichtet, dass seine Prognosen auf eine "maximale Wahrscheinlichkeit eines normalen Monsunniederschlags" und eine "geringe Wahrscheinlichkeit eines mangelhaften Niederschlags während der Saison" hindeuten.