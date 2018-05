Die Wiederverwertung des Goldes

Laut einem Bericht des WGCs ist wiederverwertetes Gold ein wichtiger Teil des Marktes und machte in den letzten 20 Jahren etwa 30% des oberirdischen Gesamtgoldangebots aus.Gold ist formbar, schmiedbar und resistent gegen Korrosion. Es hat das Interesse des Menschen gefesselt und besitzt heutzutage viele Anwendungsmöglichkeiten - als Schmuck, Anlagewert, Technologie in Telefonen und Weltraumausrüstung.Da Gold nicht zerstörbar ist, existiert jede produzierte Unze in der einen oder anderen Form noch immer. Nach den genauesten Schätzungen beträgt die oberirdische Goldmenge etwa 190.000 Tonnen. Dieser Bestand setzt sich zusammen aus Schmuck, Anlagewerten, Zentralbankbeständen und technologischen Produkten.Obwohl man theoretisch den gesamten Bestand des oberirdischen Goldes wiederverwerten kann, so ist es bei einem Großteil des Goldes eher unwahrscheinlich. Denn für viele Menschen besitzt Schmuck zum Beispiel einen sentimentalen Wert und erzeugt somit starke Emotionen. Deshalb geben die meisten ihre Schmuckstücke eher ungern aus den Händen. Wiederum andere besitzen eine religiöse Bindung zum dem Edelmetall. Eine große Menge Gold wird beispielsweise in indischen Tempeln gelagert und dort als heilig angesehen.Investoren betrachten das gelbe Metall wiederum als einen Vermögenswert, der von Generation zu Generation weitergereicht wird, anstatt verkauft zu werden. Ebenso ist vielen Menschen ganz einfach nicht bewusst, wie wertvoll das Gold in ihren technologischen Geräten ist und werfen alte Mobilgeräte und Computer einfach weg. Folglich ist es nicht überraschend, dass sich der Großteil des in den 1980er und 1990er Jahren in der Industrie verarbeiteten Goldes wahrscheinlich auf einer Mülldeponie befindet.