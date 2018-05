Anaconda Mining: Handelsaufnahme am OTCQX Best Market in USA

Minenportal.de meldete diese Woche, dass die Stammaktien des Unternehmens ab dem 9. Mai 2018 auf dem OTCQX® Best Market in den USA unter dem Symbol ANXGF gehandelt werden.



Das Unternehmen wird seinen Handel an der Toronto Stock Exchange weiterhin unter dem Symbol ANX fortsetzen.



Der CEO des Unternehmens hofft, dass die Handelsaufnahme am OTCQX das Marktprofil des Unternehmens und so Zugänglichkeit und Liquidität für dessen Aktionäre verbessern wird.





© Redaktion







